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北市公館圓環兩段式左轉「交通陷阱」 騎士批最蠢交管

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市公館圓環為往返新北新店與中永和的重要幹道，騎車需兩段式左轉，許多人誤以為可繞行圓環，結果違規挨罰。圖／聯合報系資料照
北市公館圓環為往返新北新店與中永和的重要幹道，騎車需兩段式左轉，許多人誤以為可繞行圓環，結果違規挨罰。圖／聯合報系資料照

北市公館圓環為往返新北新店與中永和的重要幹道，多岔路口成交通迷宮，騎士還得兩段式左轉，有民眾昨行經內側發現不能轉險遭撞，批「圓環兩段式是最蠢的交通制度」，議員也指是交通陷阱，許多人因此違規，年平均近5千件，初犯高達99%，建議應重啟存廢評估。北市交通局說，確實可重新檢視，預計明年6月前提出評估報告。

公館圓環是一個七岔路口，匯集羅斯福路、基隆路、羅斯福路4段113巷、119巷及123巷的車流，也因車流量大、動線複雜，尖峰時段交通總是壅塞。北市府2014年曾評估公館圓環存廢，最後決定不拆，並透過調整燈號秒數、設立告示牌等方式改善交通改善。

王欣儀指出，市府在公館圓環附近的路口交匯處設有「圓環專用號誌」路牌， 卻不設立「遵21」圓環遵循方向標誌，因此機車需兩段式左轉。她接獲陳情，騎車行經依圓環行駛方式，卻遭未依機車兩段式左轉開單，王直言該處行駛方式與機車兩段式左轉的做法有所衝突，加上交通標示混亂，民眾無所適從。

她發現，警方近5年取締機車不依規定兩段式左轉的件數居高不下，年平均近5000件，且初犯比例高達99%，幾乎所有騎士都誤以為可繞行圓環，因此要求交通局評估填平車行地下道，輔以公車專用道，藉模擬公車行駛方式，確認拆除圓環作為道路的使用效益。連地方里長也說，若打掉圓環可以暢通道路，將是當地交通一大進步。

台北市警局交通大隊長陳勇華表示，經統計第2次違規為幾十間，其餘都是第1次。交通局長謝銘鴻說，多岔路口必須由圓環疏解車流會較安全，例如仁愛圓環，市府最近發現該處路口交通量較2014年略減，羅斯福路往新店、文山則多一些，應與附近區域開發、捷運方便性等時空環境改變有關。

謝銘鴻指出，交通樞紐的公館圓環有很多轉向車流，在車流量減少、顧及違規情形下，他認為確實可重新檢視，評估改善空間。交工處長劉瑞麟說，因交通量變遷，有必要再次評估，現在即可開始蒐集並分析基本資料、徵詢有意願廠商模擬所需時間等意見，並以明年度經費預算來規畫，預計明年6月前提出評估報告。

北市 標誌 交通管制 告示牌

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