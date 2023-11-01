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最老汙水管在這條街 蔣萬安令加速巡檢修繕防天坑釀災

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
先前台北市南京西路發生天坑事件，工務局衛生下水道工程處搶修，並利用推進工法布設46公尺的新汙水管。圖／工務局提供
先前台北市南京西路發生天坑事件，工務局衛生下水道工程處搶修，並利用推進工法布設46公尺的新汙水管。圖／工務局提供

北市汙水接管率達81.72%，全台最高，由於北市最早推汙水接管，現在埋地下的老舊管線多，逾30年比例高達16%，為避免重演南京西路汙水管漏水引發天坑，市長蔣萬安指示工務局衛工處加速優先檢視大尺寸、埋設深、老舊汙水管線171公里檢視修復，原預計2025年完工，現在要提前一年，明年完成。

目前北市6條主幹管，衛工處長程培嘉表示，目前已看完士林主幹及七條次幹管，已發現有嚴重問題並修復的長度有6公里，其中台北市第一條、最老、已使用48年的管徑90公分美崙街次幹管，檢視之後發現大量雜物及混凝土堵塞，管子也有接頭沉陷、人孔破損狀況，近期已緊急處理，確保管線不再滲漏，否則滲久了，就可能發生類似南京西天坑。

另外，完成檢視的士林主幹管也發現有管壁滲漏、建國南北路次幹管有鑽探鑿穿、開封街分支管破損、混擬土淤積、油脂結垢、滲漏；廣州街分支管嚴重腐蝕；忠孝東路一條30公分管徑分支管冶嚴重堵塞，都已經緊急修復。

為了建立汙水管線檢視追蹤系統，北市府也將首創全國建立「跟蹤地下管線影像」，以視覺化圖表呈現管線狀況，並透過紅、藍顏色標註巡檢後缺失，完整紀錄檢視修繕狀況，避免過去人工檢視資料欠缺管理，一旦發生事件根本無從追蹤。

台北市衛工處長程培嘉表示，台北市從2019年開始就計畫分4期、12年辦理全北市道路下汙水管線檢視作業，目前已經完成237公里，預計2025年再檢視完成308公里。分析已檢視的管線缺失原因，依序是滲漏、腐蝕沖蝕、油脂結垢為前三大樣態。如果有發現管子破損，將採免開挖內襯工法修復，延長管線使用壽命。

北市 漏水 蔣萬安 天坑 水資源

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