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內政部准了 蔣萬安拍板濱江水資中心啟動土徵、2030營運

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
濱江水資再生中心歷經一年兩個月審查，內政部本周一終於核准土地徵收。(未來模擬圖)北市工務局衛工處提供
濱江水資再生中心歷經一年兩個月審查，內政部本周一終於核准土地徵收。(未來模擬圖)北市工務局衛工處提供

台北市繼民生水資源再生中心後，濱江水資再生中心歷經一年兩個月審查，內政部周一核准土地徵收，北市府將開始啟動五公頃用地土徵作業，將斥資25.3億元在濱江街再建一座水資源中心，預計2029完工、2030年營運，每日將可三級處理16萬噸汙水，加上未來社子島水資中心，台北市2030年全市汙水將可完全自主處理。

先前協助北市汙水的新北八里汙水廠移交引發爭議，因北市府1997年起代操作八里廠，行政院2017年同意由新北市府接管，但截至去年辦155次清點會勘會議，新北市府全缺席，當時北市長蔣萬安還稱「不應該」，不過經副市長李四川協調，目前移交作業兩周一次，正進行設備清點，完成後將接續進行改善、點交、及正式移交。

由於目前台北市每日生活汙水、截流水有約100萬噸需處理，現有迪化、內湖汙水廠處理量約70萬噸，還需仰賴新北八里廠協助，年須花費一億元經費，市長蔣萬安為達成北市汙水全數自主處理，並朝三級處理比率達50%邁進，除民生水資再生中心明年9月將完工，濱江水資中心土徵計畫核准後，也將著手興建。

濱江水資中心基地鄰近松山機場，總面積5.05公頃，連帶規畫停車場、滯洪池及飛機觀景公園。市長蔣萬安本周市政會議拍板，將啟動濱江再生水資源中心的土地徵收程序，台北市將朝2030汙水自主處理邁進。

北市副秘書長張溫德表示，目前濱江水資中心用地現況為鐵皮工廠，約1百多名地主、20多戶合法建物，已完成初步查估發價，有三分之一地主已同意協議價購，剩下將走土地徵收程序。

衛工處長程培嘉表示，未來濱江廠將可處理日16萬噸汙水、加上後續規畫的社子島廠處理3.5萬噸，加上現有迪化廠每日處理50萬噸，民生水資中心、內湖廠各處理4萬、24萬噸，台北市的汙水處理總量將可達到97.5公里，達成全自主處理能量。

副秘張溫德也提到，台北市除2030目標將達成全汙水自主處理，處理能量陸續升級為三級處理，排出的汙水水質將優化十多倍，可以確保未來基隆、淡水河水質，不僅水體溶氧量增加，也可讓台北市的河川恢復生物多樣性。

濱江水資再生中心歷經一年兩個月審查，內政部本周一終於核准土地徵收。(現況圖)北市工務局衛工處提供
濱江水資再生中心歷經一年兩個月審查，內政部本周一終於核准土地徵收。(現況圖)北市工務局衛工處提供

八里 水資源 蔣萬安 土地徵收 新北

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