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新北敬老愛心卡 元旦起可搭機捷

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北敬老愛心卡明年擴大至機捷、YouBike、計程車。記者葉德正／攝影
新北敬老愛心卡明年擴大至機捷、YouBike、計程車。記者葉德正／攝影

新北敬老愛心卡每月480點使用僅3至5成，市議會國民黨團昨呼籲，若無法累積點數，至少要放寬使用範圍。代理市長劉和然說，盤點預算後，確定明年1月1日可擴大搭乘機場捷運；YouBike、計程車有系統調整問題，明年7月前開放。

國民黨黨團書記長廖先翔率隊質詢，議員陳偉杰指出，敬老愛心卡今年擴及台鐵，長者反映每月480點用不完，也該擴大使用範圍。

市議員江怡臻說，愛心卡政策本意是要鼓勵銀髮族、身障者多外出活動，主張在財務可負擔前提下，開放更多使用範圍。

社會局長李美珍說，開放使用範圍議題持續有討論，老人福利卡上車就是半價，480點是外加的，累加部分全國沒這個做法，鼓勵長輩多走出去，盡量當月用完。

另外，新北社會局補助弱勢，推出好孕專車產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次。江怡臻說，如何帶剛出生孩子出門對家長更是考驗，若產後還能用專車可減輕負擔。劉和然允諾在最高28趟次不變下，產後半年內也可使用，明年1月1日可實施。

議員呂家愷指出，除媽媽可用，爸爸也應該可一起搭乘；劉和然說，好孕專車爸爸可一起搭沒有問題。

愛心 議員 劉和然

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