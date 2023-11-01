大巨蛋停車場 交安疑慮未解

台北大巨蛋將獲使照，有議員認為，周邊道路平日尖峰已塞爆，停車場部分出入口設在光復南路快車道上讓交通更惡化。交通局承諾，會和遠雄溝通，規畫出停車場後不能右轉、直行，要直接左轉，避免切車道影響行車安全，並以漲停車費、門票優惠等手段降低車輛數。

北市議員許淑華昨在交通委員會質詢指出，大巨蛋壓力測試時間在周六，但會塞車的時段就是平日，在周六測試當然會很順暢，光是小巨蛋疏散1萬2000人街道就被塞滿，未來大巨蛋演唱會難道不會在周五晚上尖峰時段舉行？選在周六測試根本是想粉飾太平。

許淑華說，遠雄在光復南路快車道上設置停車場出入口、公車接駁區，原本4線道變成2線道，為何當初不把出入口設置在大巨蛋的基地內，而是放在大馬路上？是在圖利遠雄嗎？當初的都審委員會都該質疑。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩回應，若11月18日前大巨蛋還沒拿到使照，等到12月亞錦賽時，就會挪到天母棒球場比賽，一般比賽大致都會選在假日。至於停車場出入口問題，陳世浩認為，這不該詢問北市府，當初是遠雄提出來，經過都審、交通影響評估審議，北市府只是接到成果而已。

交通局長謝銘鴻說，停車場出入口在道路上已成事實，未來會和遠雄溝通，規畫光復南路出場的車輛只能左轉忠孝東路，不能右轉和直行，避免車輛交織影響行車安全，以及引導民眾從其他出口離開，以安全為優先。

謝銘鴻也說，要降低民眾自行開車誘因，除了停車費用上漲外，會溝通乘坐大眾運輸搭配門票優惠、科技執法取締周邊違停，讓車流順暢。