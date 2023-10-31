永續行動力趨勢論壇 種咖啡也影響全球暖化

《人間福報》今天舉辦2023永續行動力趨勢論壇，邀請產官學三位專家與會分享，論壇中文化院長依空法師代表佛光山與台灣大學進行產學合作簽約，委託該校進行蔬食減碳研究，包含蔬食減碳餐盒碳足跡分析以及減碳方法論建構，為環境永續盡一份心力。

佛光會今年主軸是共生共榮，即星雲大師所說的同體共生，宣導應要保護和與地球休戚與共。依空法師盼集合佛光山有限力量拋磚引玉，「如大師所言，我們要慚愧、感恩地球，然後發大願心。」

國立台灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌以生命周期評估，檢視食物中的碳足跡，從原物料取得至生產、使用、回收再利用及最終處置，整個產品生命周期中的環境考量面與潛在環境衝擊，能源使用、資源的耗用、汙染排放等，來做全面性檢視。

童慶斌舉例，植物會行光合作用但不代表不會排碳，咖啡及巧克力雖是植物性食物，但咖啡在種植過程中，所使用的肥料會產生溫室氣體一氧化二氮，造成的全球暖化潛力是二氣化碳的265倍。巧克力原料可可豆，在印尼、象牙海岸及巴西等地，就有大面積的熱帶雨林，被開墾成種植，其「改變土地用途」所產生的碳排放量，僅次於牛肉。

童慶斌強調，氣候變遷會一直改變，必須對未來有推估能力，隨著時間進行動態調適，不斷應變，要有系統性的方法，產官學面向都要統一整合。台灣在因應及調適需要更加強跨部會、部門溝通、與公民社會建立夥伴關係。

國家影視聽中心執行長、台北金融研究發展基金會董事李智仁，在「綠色金融對產業之影響」主題中表示，過去企業多追求讓股東權益最大化，即讓EPS（每股稅後盈餘）愈來愈好，但現今好的企業家不該只是關心財務指標，應是能顧及EPS同時也能落實ESG，來解決環境與社會問題。

NTT日本電信首席顧問王小惠，以「全球產業減碳趨勢」分享如何協助客戶跟廠商去做創新跟轉型，她表示，台灣許多中小型企業是身在國際大型企業的供應鏈裡面，面臨上游廠商要求，協助企業客戶回到綠色供應鏈上，保有接到訂單的競爭力，是著力的切入點。

依空法師表示，今日最大的收穫是了解淨零和碳中和是不一樣的，他也提出大哉問：「2050年達淨零排放目標可能嗎？還是該改成2050年達碳中和？」童慶斌回應，2050淨零排放是國際趨勢，若無法達到淨零，台灣產業會有困難，「國家層級來說，政府責無旁貸。」