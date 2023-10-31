翻新並打造濃濃原民元素 新北多處河濱體驗原民文化

新北有廣大高灘地，其中位於三重中山橋及板橋浮洲橋下廣場，除是休憩首選，也是原住民族歲時祭儀的場所，近期布置原民神話場景。另外，鹿角溪及南靖的原住民族傳統射箭場，近期也新增大型「意象招牌」並整理環境。

高灘處長張修銘說，位於新北河濱公園的三重中山橋及板橋浮洲橋下廣場除是市民從事戶外休閒運動及停駐休憩首選，也是原住民族辦理歲時祭儀的場所，為營造橋下廣場空間，於10月才將16個原民族神話傳說印製於塑膠帆布包覆於橋柱及橋墩上，加上於廣場周邊新增的座椅及解說牌，讓原住民族民眾辦理聚會活動有更優質的場所可使用。

張修銘表示，新北市鹿角溪及南靖的原住民族傳統射箭場，是居住在的原住民族辦理傳統射箭比賽主要場地，這次為強化場域特色與識別性，除在場區入口處新增大型「意象招牌」，也一併將既有設施加以維護整理，讓場地繼續肩負起傳承原民文化，並在新北河濱公園發光發熱。