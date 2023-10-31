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翻新並打造濃濃原民元素 新北多處河濱體驗原民文化

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中山橋下-原民色彩、恣意揮灑的線條與色塊包膜。圖／新北高灘處提供
中山橋下-原民色彩、恣意揮灑的線條與色塊包膜。圖／新北高灘處提供

新北有廣大高灘地，其中位於三重中山橋及板橋浮洲橋下廣場，除是休憩首選，也是原住民族歲時祭儀的場所，近期布置原民神話場景。另外，鹿角溪及南靖的原住民族傳統射箭場，近期也新增大型「意象招牌」並整理環境。

高灘處長張修銘說，位於新北河濱公園的三重中山橋及板橋浮洲橋下廣場除是市民從事戶外休閒運動及停駐休憩首選，也是原住民族辦理歲時祭儀的場所，為營造橋下廣場空間，於10月才將16個原民族神話傳說印製於塑膠帆布包覆於橋柱及橋墩上，加上於廣場周邊新增的座椅及解說牌，讓原住民族民眾辦理聚會活動有更優質的場所可使用。

張修銘表示，新北市鹿角溪及南靖的原住民族傳統射箭場，是居住在的原住民族辦理傳統射箭比賽主要場地，這次為強化場域特色與識別性，除在場區入口處新增大型「意象招牌」，也一併將既有設施加以維護整理，讓場地繼續肩負起傳承原民文化，並在新北河濱公園發光發熱。

民眾陳先生表示，他常來浮洲橋下運動，最近發現橋下橋柱變得色彩鮮明，仔細一看才發現柱上滿是原住民族神話及族名，日後帶小朋友來運動就可一起認識台灣原住民族文化；詹先生說，鹿角溪原住民射箭場新增的箭靶與山豬特有圖騰元素，凸顯了場地特色。

入口處新設大型「意象招牌」。圖／新北高灘處提供
入口處新設大型「意象招牌」。圖／新北高灘處提供
浮洲橋下-原民神話故事主題包膜。圖／新北高灘處提供
浮洲橋下-原民神話故事主題包膜。圖／新北高灘處提供
浮洲橋下-原民族群介紹包膜。圖／新北高灘處提供
浮洲橋下-原民族群介紹包膜。圖／新北高灘處提供
射箭是原住民族重要的傳統文化之一。圖／新北高灘處提供
射箭是原住民族重要的傳統文化之一。圖／新北高灘處提供
強化傳統射箭場本身識別性及自明性。圖／新北高灘處提供
強化傳統射箭場本身識別性及自明性。圖／新北高灘處提供

原住民 新北

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