全台首件！「相褒歌」列口述傳統文資 陳好夫、高羅珠為保存者

新北市政府文化局今天表示，日前召開傳統表演藝術暨口述傳統審議會，出席委員一致同意登錄「相褒歌」為新北市第1案口述傳統文化資產，並認定陳好夫及高羅珠為保存者。

文化局發布新聞稿表示，新北市於112年10月18日召開傳統表演藝術暨口述傳統審議會，登錄「相褒歌」是新北市口述傳統文化資產，也是全台首件漢民族口述傳統案例。

文化局表示，「相褒歌」靠著本地語言口耳相傳，通常是男女打情罵俏互通情愫的歌唱、或是述說個人遭遇以排解心中鬱悶、採茶工作時互相開玩笑的即興對唱，沒有一定歌詞、不搭配樂器，採用簡單或單一旋律，流傳於台灣北部茶鄉。

文化局表示，認定陳好夫及高羅珠為相褒歌保存者，其中，陳好夫藝師自幼跟隨祖父陳章學習相褒歌，其能精確掌握石碇當地特有的語言腔調，將自己對相褒歌的見解與先人傳唱之歌謠編寫成教材，定期在石碇當地及學校授課，深耕石碇地區教唱相褒歌20餘年。

另1位保存者高羅珠藝師，從小隨家人從事採茶作業，並由婆婆教授相褒歌，奠定深厚的底蘊，因緣際會在石碇相褒歌班結識同好，長期參與在地演出活動。

文化局表示，藝師高羅珠與陳好夫堪稱最佳拍檔，2人即興唱唸收放自如，原汁原味完整呈現出相褒歌文化表現形式，實為當代相褒歌珍貴瑰寶。