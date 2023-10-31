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北市敬老卡搭計程車只占1% 議員曝原因：僅1車隊可用

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
桃園愛心計程車開放敬老卡乘車點數也可搭乘。圖／桃園市政府提供
桃園愛心計程車開放敬老卡乘車點數也可搭乘。圖／桃園市政府提供

北市社會局上午赴市議會民政委員會報告，說明敬老卡通路擴展與點數跨月累積計畫，針對使用敬老愛心卡搭計程車僅占1.11%，市議員林珍羽質疑，占比少不是長者不想搭，而是車隊只有一家可用愛心敬老卡，建議應擴大普及程度。北市社會局承諾，會與公運處研議。

社會局指出，針對敬老卡使用項目人次情形進行分析，112年敬老卡使用項目人次之排名，前4依序為公車第1占50.57%，捷運第2占45.88%，微笑單車第3占1.88%，第4是敬老愛心計程車占1.11%，但捷運及公車使用人次合計占96.48%，可見大眾運輸仍為主要使用項目。

議員林珍羽質疑，敬老愛心計程車占1.11%，為什麼這麼少？因為車隊只有一家可用愛心敬老卡，為何無法去突破？讓各車隊都可以，很多長者向她反映想搭計程車但無法搭，愛心敬老卡應該像公車、捷運一樣，想招隨招，上車隨時可以使用，為什麼計程車只限定某一家？

林珍羽批評，占比1.1%不是老人的問題，老人家想用，卻限制必須用愛心敬老卡的專線打電話才可以。她建議長者搭計程車，應該擴大普及程度，可以使用悠遊卡的車隊，都可以使用，不要用1.1%怪老人不搭計程車。社會局表示，會研議朝這方向努力，並和公運處溝通。

民眾黨團議員林珍羽（左起）、黃瀞瑩、陳宥丞。圖／報系資料照
民眾黨團議員林珍羽（左起）、黃瀞瑩、陳宥丞。圖／報系資料照

計程車 林珍羽 北市

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