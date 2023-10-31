三芝橫山子弟回饋鄉里 石碇財神廟捐專車給公所

三芝區位處偏鄉人口老化，年輕人口外移嚴重，長者往往受限於交通因素而降低外出參與社區照顧服務的意願，而日前有來自石碇區五路財神廟造福鄉里，捐贈社福專車給三芝區公所，希望能夠嘉惠三芝區長者和弱勢民眾，更期盼透過專車協助，方便輸送偏區民生物資和關懷弱勢，以促進社會福利服務，讓長者們能出入平安。

石碇區五路財神廟主委田朝益表示，這次代表財神廟捐贈八人座箱型車1輛，會由捐車到三芝的發想其實是因為自己是土生土長的三芝橫山子弟，雖然離開家鄉在外闖天下，但仍心繫家鄉父老，也深知偏鄉資源匱乏的困境，因此秉持「取之於社會、回饋於社會」的理念，挹注資源關懷照顧長者與孩童，也希望能夠拋磚引玉，帶動成功企業家回鄉深耕，共同讓愛延續、家鄉更美好。

三芝區長賴小萍表示，感謝石碇區五路財神廟以宗教力量回饋鄉里，投入社會公益不遺餘力，庇佑地方，這次廟方捐贈社福專車的善行義舉，讓老人服務可以深入偏鄉，提昇長輩參與社區照顧服務的便利性與意願，讓長者可以受到妥善的照顧，落實在地老化，老有所安。