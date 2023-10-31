新北敬老卡擴大範圍 民進黨團強調已爭取6年

新北市代理市長劉和然今天允諾新北市議會國民黨團明年放寬敬老卡範圍至機捷、YouBike與計程車，不過民進黨團立刻發稿強調，早從上一屆民進黨團不懈地努力爭取敬老卡的多元使用，以及好孕專車的使用期限延長，今天終於得到了新北市府正面回應，將為市民帶來更多便利與幫助。

民進黨團總召鄭宇恩表示，我們2019年成功爭取敬老卡開放雙北捷運使用，再到今年7月中央宣布開放台鐵使用，民進黨團同仁更長期為鼓勵長輩出門活動、運動，持續提案爭取希望可以納入計程車、運動中心等，今天終於等到市府正面回應將開放計程車使用；同樣在好孕專車的部分，我們也提出應開放孕後使用、移除配偶證件限制等等，市府也在今天表示將開放。

鄭宇恩指出，敬老卡和好孕專車擴大使用的議題早已經過無數議員透過提案、質詢等方式向市府建議，歷經長達至少六年的爭取，市府卻遲至侯友宜要選總統才聽見民眾聲音，更藉由與市府關係較為親近的特定議員釋出消息，也讓擴大市民福利的大好事，染上了政治口水的陰影。

副召張維倩表示，2018年民進黨議員就不斷爭取，將新北市敬老卡的使用範圍擴及捷運、計程車及市有場館使用等，以往新北市敬老卡無法搭乘捷運，僅能使用於雙北聯營市區公車，由於使用功能有限，造成本市敬老卡使用率不及2成偏低情形，透過民進黨籍議員不懈爭取，直到2019年新北市敬老悠遊卡才開放民眾搭乘雙北市捷運，2021年起民進黨籍議員也積極爭取敬老卡加入使用YouBike，透過六年的爭取，終於2023年新北市政府想起來這些年民進黨對市民福利爭取，允諾明年2024年7月1日開放新北市敬老卡多元使用搭計程車、YouBike。

幹事長卓冠廷表示，新北的社會福利和六都來評比，有許多不足，所以今年10月16日質詢的時候，花了很多時間詢問社會局和交通局，提出提升新北敬老卡使用率的四大訴求，分別是台鐵單程搭乘不設上限、開放計程車和運動中心的使用、提升每月的使用額度以及編列足夠的預算，希望市府能重視。

卓冠廷認為，今天國民黨議員也跟進民進黨質詢敬老卡福利，顯然這不僅是民進黨的訴求，也已經是跨黨派共識，所以副市長劉和然也鬆口同意新北敬老卡能用於計程車是一個進步，希望市府能更重視新北的社會福利，也能採納卓冠廷先前已提出包含敬老卡台鐵單趟不限額、開放使用於運動中心、編足年度預算等等的訴求來提昇新北敬老卡的使用率。

書記長林秉宥表示，延長了好孕計程車的使用期限，從2020年起民進黨議員就積極爭取延長補助新生兒出生六個月施打疫苗好孕專車次數，讓媽媽們在產後六個月內，可以更方便地獲得交通的幫助，照顧自己和寶寶的健康，並且爭取建立專屬訂車APP系統，提供即時車輛位置與到達時間，方便孕婦準備出門搭車產檢。時至今日2023年，歷經多年民進黨團議員的爭取，新北市政府總算是允諾明年2024年起延長好孕專車使用期限。