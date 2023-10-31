台南興建小巨蛋有望 運動藝文休閒園區BOT案今天公告招商

全運會才剛在台南落幕，但今年的開閉幕式都在歸仁沙崙會展中心舉行，更多民眾感受到在市區興建小巨蛋的迫切需要，連日來多名議員質詢要求能建小巨蛋，財稅局今公告「台南市運動藝文休閒園區民間自提BOT案」招商，市長黃偉哲說，若業者能提出好案子並獲得評審通過，就會取代國立科學未來館，希望除有小巨蛋，還有演藝中心及全民運動館。

台南市政府財稅局今公告「台南市運動藝文休閒園區民間自提BOT案」招商，公告期間從今天至明年1月29日止。基地位於東區南台南站副都心第1期區段徵收的新興發展區，財稅局說，此區匯聚鐵路、機場航空站、高鐵及未來捷運線等便捷交通系統，易於結合周遭藝文節點、促進人流與經濟效應，發展可期。

財政稅務局指出，此案依促參法規定辦理，期許透過民間自提BOT方式引入民間資源、創意及效率，加速公共建設興建及營運，提供全市型、複合式公共建設，包含運動設施、文教及影視音設施及商業設施，滿足市民多元公共建設需求。

也期望增加就業機會、吸引觀光人潮，提升市民運動風氣、活絡藝文及商業活動，進而帶動整體區域發展，可望成為南市重大亮點建設。本案投資金額將由民間申請人自行評估並提出可行性評估報告後，進行審核，期能透過與民間機構攜手合作，共創三贏。

台南縣市未合併前，前台南市長許添財就規畫在東區南台南站副都心生產路旁台糖地興建小巨蛋，但縣市合併後取消，後來爭取在此興建國立科學未來館，並獲中央正面回應。國立科學未來館由教育部委由國立自然科學博物館成立籌備小組規畫及興建，以「南台南站副都心」9.8公頃用地為基地，預估經費約需73億元。

黃偉哲說，上任後興建小巨蛋一直是重要政策之一，若民間能提出好的案子，經審核通過，就會取消在此興建未來館的計畫，希望此處除了興建小巨蛋，還有能容納2千人的演藝中心，以及有全民運動館，打造市區最棒的運動藝文休閒園區。

不過，民眾仍有設置小巨蛋的期盼，市議員也一再於市議會質詢，要求興建小巨蛋。尤其是全運會後，民眾更感受到此一需求，連日來的市政總質詢，李中岑、王家貞、蔡筱薇、曾培雅等市議員也再提起，希望早日興建小巨蛋。