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影／宣布金牌選手最高拿103萬 蔣萬安曝從小這夢想…難實現了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午表揚北市亞運奪牌選手、並獻獎給北市代表隊勇奪「112年全國運動會」96金79銀71銅，榮獲總統獎，創下全國運動會歷屆金牌數新高紀錄。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午表揚北市亞運奪牌選手、並獻獎給北市代表隊勇奪「112年全國運動會」96金79銀71銅，榮獲總統獎，創下全國運動會歷屆金牌數新高紀錄。記者林麗玉／攝影

本屆杭州亞運中華代表隊成績亮眼，拿下19金、20銀、28銅佳績。台北市長蔣萬安今天上午表揚北市亞運奪牌選手，蔣萬安也自曝「我從小夢想是站上亞奧運舞台，因為我熱愛運動，但現在看起來並不容易……，但沒關係，我會努力支持台灣優秀的運動員，讓你們幫我實踐夢想，就是我最大成就。」

蔣萬安今天市政會議也正式宣布，台北市將提高選手的獎勵金與訓練補助金，金牌選手最高可獲得103萬元，選手訓練補助金也會調高最高每月補助3萬500元，包含2023成都世大運、2022杭州亞運到今年全國運動會的奪牌選手，都可受惠。

蔣萬安今天表揚亞運奪牌選手，原本要代表運動員致詞的建中學弟、亞運游泳銀牌王冠閎，臨時因身體不適取消出席，不過蔣萬安也與選手們交流運動心得，其中拳擊好手甘家葳，還教蔣萬安拳擊技巧，讓蔣萬安直呼「好喘！」

蔣萬安說，這次很多選手包括王冠閎是他建中的學弟，很可惜，臨時通知生病無法過來，不過這次亞運表現亮眼，尤其這次拿到銀牌也是台灣睽違多年，運動場上男子游泳項目奪牌。

另外，看到拳擊選手甘家葳，蔣也要甘教他幾招，蔣萬安聯訪時還示範甘家葳告訴他的技巧，要「與肩同寬，重心放在...很重要就是腰的力量，還不錯，就是各項運動很健康，鍛鍊身體蠻好的」，不過蔣萬安也透露剛比畫一下「蠻喘的」。

蔣也說，還有女子60公斤拳擊選手吳詩儀，看到新聞在賽場上雖然掉下眼淚，但會繼續不斷努力；還有「最強銀行員」棒球隊的吳昇峰，接見時也練習傳接一下，吳還開玩笑問「有沒有保險」，表示希望未來有機會到大巨蛋打球。

蔣萬安提到，為了讓選手能夠持續在訓練及參賽上無後顧之憂，市府正修法調漲10年未增加的「北市績優運動選手訓練補助金」，漲幅額度將達38%，調整後的金額最高每月補助3萬500元；並調整「北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，由原按教育部體育署國光獎金百分之五發給之獎勵金，提高至百分之十。

體育局表示，北市府也會透過基層訓練站設置、器材設備購置及環境改善優化基層體育發展，實施「聘請外籍教練」與「國外移訓及參賽計畫」與國際接軌，並辦理「競技運動訓練暨科學中心計畫」，藉由科學訓練方法，有效提升選手競技水準。

醫療防護方面，辦理「運動防護人力支援基站計畫」及「運動醫療補助」等等，市府從各方面給予支援與協助，提供北市選手最好的服務與照顧。

拳擊好手甘家葳，還教蔣萬安拳擊技巧，讓蔣萬安直呼「好喘！」記者林麗玉／攝影
拳擊好手甘家葳，還教蔣萬安拳擊技巧，讓蔣萬安直呼「好喘！」記者林麗玉／攝影

運動 蔣萬安

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