新北好孕專車 明年1月1日起產後半年內也能用

新北市社會局2012年起針對低收入與中低收入戶推出好孕專車產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次。新北市議會國民黨團員爭取好孕專車產後也能使用，市議員江怡臻指出，怎麼帶著出生後的孩子行動對家長才是考驗。新北市代理市長劉和然允諾，在最高28趟次不變下，生產後半年內也可使用，明年1月1日可實施。

江怡臻指出，目前好孕專車生產後就不能使用，政策用意是因產婦行動不便，提供產婦坐計程車去產檢、就醫，減輕交通不便負擔，但新生兒出生後6個月內，要打5次疫苗，新手爸媽帶著新生兒行動，才是考驗，如果產後還能使用專車，可以減輕許多負擔。

新北市社會局李美珍指出，新北好運專車2012年開六都之先，實施以來一直有在思量，希望在鼓勵生育過程，讓媽媽在懷孕過程行得安全。

劉和然說，針對議員在業務質詢提到此事，目前討論結果，希望是在總趟次不變情況下，讓媽媽在產後一段時間半年內也可以使用，明年1月1日就可以實施。

議員呂家愷也指出，除了媽媽，爸爸也應該可以一起搭乘；劉和然說，好孕專車爸爸可以一起搭是沒有問題。

市議員劉美芳也說，除好孕專車，目前街道上都畫紅線，很多地方計程車根本無法停靠，這樣對孕婦、身障朋友相當不方便，沒有載客專區，難道要叫孕婦走到紅線以外地方搭乘嗎？她認為市府應該整體規劃上下客專區。

交通局長鍾鳴時指出，目前有跟中央反映調整方式，包括調整路邊紅線區改為黃線給大家臨時停車，或根據道交條例設置只准上下客的招呼站，不須重新立法也不會影響作業，目前很多醫院、銀行需求率高的都已經有設置黃線，有沒有要增加，會討論調整。

劉美芳也指出，三重正義北路整條都紅線，加上檢舉達人多，很多計程車司機都不知該怎麼載客，他們都擔心被記滿點會被吊銷駕照。

林國春說，計程車都很無奈，他認為計程車司機若服務到老幼婦孺，可以先拍照，未來申訴才有利，加上檢舉達人很多，他認為，如果是警察逕行舉發扣點沒問題，但民眾檢舉要再考量，有時候檢舉達人還會尾隨計程車，這樣他們一天就被扣點吊扣牌照了，這樣比例原則不公平。