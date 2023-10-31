快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北好孕專車 明年1月1日起產後半年內也能用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北好孕專車，明年1月1日起產後也能用。記者葉德正／攝影
新北好孕專車，明年1月1日起產後也能用。記者葉德正／攝影

新北市社會局2012年起針對低收入與中低收入戶推出好孕專車產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次。新北市議會國民黨團員爭取好孕專車產後也能使用，市議員江怡臻指出，怎麼帶著出生後的孩子行動對家長才是考驗。新北市代理市長劉和然允諾，在最高28趟次不變下，生產後半年內也可使用，明年1月1日可實施。

江怡臻指出，目前好孕專車生產後就不能使用，政策用意是因產婦行動不便，提供產婦坐計程車去產檢、就醫，減輕交通不便負擔，但新生兒出生後6個月內，要打5次疫苗，新手爸媽帶著新生兒行動，才是考驗，如果產後還能使用專車，可以減輕許多負擔。

新北市社會局李美珍指出，新北好運專車2012年開六都之先，實施以來一直有在思量，希望在鼓勵生育過程，讓媽媽在懷孕過程行得安全。

劉和然說，針對議員在業務質詢提到此事，目前討論結果，希望是在總趟次不變情況下，讓媽媽在產後一段時間半年內也可以使用，明年1月1日就可以實施。

議員呂家愷也指出，除了媽媽，爸爸也應該可以一起搭乘；劉和然說，好孕專車爸爸可以一起搭是沒有問題。

市議員劉美芳也說，除好孕專車，目前街道上都畫紅線，很多地方計程車根本無法停靠，這樣對孕婦、身障朋友相當不方便，沒有載客專區，難道要叫孕婦走到紅線以外地方搭乘嗎？她認為市府應該整體規劃上下客專區。

交通局長鍾鳴時指出，目前有跟中央反映調整方式，包括調整路邊紅線區改為黃線給大家臨時停車，或根據道交條例設置只准上下客的招呼站，不須重新立法也不會影響作業，目前很多醫院、銀行需求率高的都已經有設置黃線，有沒有要增加，會討論調整。

劉美芳也指出，三重正義北路整條都紅線，加上檢舉達人多，很多計程車司機都不知該怎麼載客，他們都擔心被記滿點會被吊銷駕照。

林國春說，計程車都很無奈，他認為計程車司機若服務到老幼婦孺，可以先拍照，未來申訴才有利，加上檢舉達人很多，他認為，如果是警察逕行舉發扣點沒問題，但民眾檢舉要再考量，有時候檢舉達人還會尾隨計程車，這樣他們一天就被扣點吊扣牌照了，這樣比例原則不公平。

計程車司機 議員

延伸閱讀

議員盼淡海新市鎮設新國中 新北市府：已展開專案研究

「蘿蔔刀」入侵校園 新北教育局：行文各校加強宣導管理

土城段考「喬分數」結果出爐 新北教育局：該扣分就扣分

新北藍黨團籲租金補貼提高到7千元 劉和然：財務計算具可行性

相關新聞

影／宣布金牌選手最高拿103萬 蔣萬安曝從小這夢想…難實現了

本屆杭州亞運中華代表隊成績亮眼，拿下19金、20銀、28銅佳績。台北市長蔣萬安今天上午表揚北市亞運奪牌選手，蔣萬安也自曝...

新北好孕專車 明年1月1日起產後半年內也能用

新北市社會局2012年起針對低收入與中低收入戶推出好孕專車產檢計程車資補貼，每趟次補貼最高200元，最高補助28趟次。新...

再增184汽機車格 板橋、新莊八里3智慧型停車場明啟用

新北市再增智慧型停車場，板橋區永翠路平面停車場、八里區埤頭平面停車場及新莊鴻福機車停車場將於明天起啟用，共提供184格汽...

議員點大巨蛋仍瑕疵多 蔣萬安：測試賽後會整體場地優化

台北大巨蛋下月將辦兩場測試賽，台北市議會教育委員會昨天考察大巨蛋，議員陳怡君質疑，市長蔣萬安風光開箱體驗大巨蛋設施，但光...

新北敬老愛心卡 明年擴大至機捷、YouBike、計程車

新北敬老愛心卡可搭公車、捷運與台鐵，但近年因疫情等因素，新北敬老卡每個月480點使用僅約3到5成，新北市議會國民黨團今天...

北市公費流感疫苗使用率破5成5 僅剩30萬劑要打要快

今年公費流感疫苗第一階段10月初開打以來，北市疫苗已使用逾40萬劑，較去年同期增加2萬2459劑，使用率超過55%，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。