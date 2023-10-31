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議員點大巨蛋仍瑕疵多 蔣萬安：測試賽後會整體場地優化
台北大巨蛋下月將辦兩場測試賽，台北市議會教育委員會昨天考察大巨蛋，議員陳怡君質疑，市長蔣萬安風光開箱體驗大巨蛋設施，但光鮮亮麗的開球下，蔣萬安沈浸在扮演明星球員的鎂光燈下，媒體光環讓他看不到諸多瑕疵。蔣今天表示，遠雄應針對11月舉辦的示範賽實測結果，進行整體場地優化，也會請遠雄、棒協在亞錦賽前，提出相關交通因應措施。
蔣萬安說，希望讓所有民眾到大巨蛋觀賽有更好的體驗。
對於昨天教委會議員提出的大巨蛋改善意見，包括燈光恐產生眩光吃球影響比賽、還有球員休息室高度不足等，蔣萬安今天受訪表示，遠雄、體育局都有針對議員所提出的意見，逐條紀錄，未來也會調整，遠雄也應該針對11月舉辦的示範賽實測結果，進行整體場地優化。
另外，有議員憂心大巨蛋亞錦賽開打周邊交通問題，蔣萬安表示，交通局與體育局也都到大巨蛋周邊，實際去看，進行相關實測，也會請遠雄、棒協在亞錦賽前，提出相關交通因應措施，這部分希望讓所有民眾，到大巨蛋觀賽有更好的體驗。
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