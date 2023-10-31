新北敬老愛心卡 明年擴大至機捷、YouBike、計程車

新北敬老愛心卡可搭公車、捷運與台鐵，但近年因疫情等因素，新北敬老卡每個月480點使用僅約3到5成，新北市議會國民黨團今天總質詢呼籲若無法累積點數，至少要放寬使用範圍，讓長者願意外出。新北市代理市長劉和然表示，許多議員都積極爭取，在盤點預算後，確定明年1月1日可以擴大搭乘機場捷運，YouBike、計程車因有系統調整問題，明年7月1日前會開放。

國民黨黨團今天由書記長廖先翔率隊聯合總質詢，議員陳偉杰指出，敬老愛心卡今年擴大到台鐵，但很多長者反應每月480點用不完，如果無法累積到下個月，也該擴大使用範圍，讓長者有更多選擇。

國民黨新北市議員江怡臻也說，愛心卡政策本意是要鼓勵銀髮族、身心障礙者外出活動，但目前範圍只有公車、捷運、台鐵，新北市有71萬名長者，55歲原住民族朋友有6000人，身心障礙者人數也有17萬，她認為在新北財務可負擔前提下，開放更多使用範圍。

新北市社會局長李美珍說，開放使用範圍一直在討論，目前老人福利卡上車就是半價，480點是外加上去，鼓勵大家走出家門，但確實因疫情問題，平均來看目前使用率3到5成左右；累加部分目前全國沒有這個做法，還是希望鼓勵長輩走出去，當月就用完。

劉和然表示，這幾年觀察觀察，因為遇到Covid19，統計資料難以分析，但藍綠議員都關心希望範圍擴大，目前決議開放3項目，桃園機場、YouBike與計程車；目前機捷可以在明年1月1日上路，但YouBike與計程車系統要修正，最慢明年7月1日可以實施。

陳偉杰也說，那高鐵、國內線飛機是否也能適用；劉和然認為，應該等新的範圍開放後，看鼓勵效果如何，再慢慢檢討實施。

國民黨議員林國春也說，雙北一家親，台北敬老卡可以坐計程車到新北，但新北不行會有相對剝奪感，市府的方向正確，他會為市府爭取預算。

議員葉元之也說，敬老卡的敬老，就是要讓長者用到好用到滿，本就應開放多元項目，不可用預算不足等方式，限縮長者權益。