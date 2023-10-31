快訊

為何張忠謀徹夜難眠？獨家揭密他與阿里新掌門蔡崇信關鍵對談

女網友萬聖節扮兔女郎 遭「羅姓藝人」強行拍照嗆聲：這是公共場合

《六人行》演員驟逝：曾協助成癮者康復的人生心願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市公費流感疫苗使用率破5成5 僅剩30萬劑要打要快

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
公費流感疫苗0月初開打以來，北市疫苗已使用逾40萬劑，較去年同期增加2萬2459劑，使用率超過55%，目前僅餘約30萬劑。示意圖。圖／聯合報系資料照片
公費流感疫苗0月初開打以來，北市疫苗已使用逾40萬劑，較去年同期增加2萬2459劑，使用率超過55%，目前僅餘約30萬劑。示意圖。圖／聯合報系資料照片

今年公費流感疫苗第一階段10月初開打以來，北市疫苗已使用逾40萬劑，較去年同期增加2萬2459劑，使用率超過55%，目前僅餘約30萬劑。第二階段明起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，北市衛生局籲符合接種資格者，盡速前往北市378家流感疫苗合約醫療院所掛號接種，或就近前往社區接種站。

衛生局表示，現處於流感流行期，流感等呼吸道病毒活動度持續，接種疫苗是最有效方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，且接種後2週可產生保護力。

北市執業醫事工作人員接種率僅46%，其中在醫院從業人員接種率平均已達80.5%，但基層醫療院所從業人員接種率偏低，衛生局已請相關醫事公會鼓勵會員盡速前往接種。北市校園已完成202校集中接種，未能於校園完成接種的學生，可於設站完成3日內向校護領取補接種單，再至合約院所完成補接種。

11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病之成人接種，北市衛生局籲第一階段開放對象尚未完成接種者應盡速完成接種，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒、醫護人員和學生等高風險族群。

衛生局為鼓勵65歲以上長者接種，凡施打任一劑疫苗可獲得10劑COVID-19家用抗原快篩試劑，另接種COVID-19疫苗可再獲得500元商品禮券。另提醒市民，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗可同時在不同部位接種。

流感疫苗 衛生局 北市

延伸閱讀

生技論壇11月14日登場…張哲瑋：發展疫苗產業 四個策略

保存萬華街區記憶 慈惠醫院3建物列北市歷史建築

全國首座低碳綠能流廁車在北市 供電自發自用

食品業者未保產品責任險 北市衛生局查獲37件

相關新聞

北市公費流感疫苗使用率破5成5 僅剩30萬劑要打要快

今年公費流感疫苗第一階段10月初開打以來，北市疫苗已使用逾40萬劑，較去年同期增加2萬2459劑，使用率超過55%，目前...

大巨蛋視察 議員憂屋頂燈光吃球

台北市議會教育委員會昨天視察大巨蛋、北流。議員發現大巨蛋球場屋頂燈光「吃球」，讓球員產生眩光；球員休息區高度不夠也易撞頭...

YouBike運量飆升21% 雙北系統轉換中南部民眾最困擾

1200月票上路，除各大眾運輸系統運量提升，被稱作最後一哩路的YouBike也大幅提升21%使用率，逐漸恢復到疫情前水準...

北市復康巴士駕駛荒 5成預約不到

台北市復康巴士有328輛，司機僅248人，有80輛車閒置，除特A級身分，公運處坦言，有5成的人預約不到復康巴士。北市議員...

樹林2處整開案 重啟通盤檢討

為串聯捷運三環六線，新北市政府啟動樹林防汛三期、樹林（三多里地區）機五周邊等2處地區都市計畫專案通盤檢討。民代說，2處開...

YouBike1.0北市無處還 旅客叫苦

1200月票上路，被稱為「通勤最後一哩路」的YouBike在雙北使用率大幅提升21%，1.0、2.0系統相容問題再浮現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。