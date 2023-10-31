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北市公費流感疫苗使用率破5成5 僅剩30萬劑要打要快
今年公費流感疫苗第一階段10月初開打以來，北市疫苗已使用逾40萬劑，較去年同期增加2萬2459劑，使用率超過55%，目前僅餘約30萬劑。第二階段明起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，北市衛生局籲符合接種資格者，盡速前往北市378家流感疫苗合約醫療院所掛號接種，或就近前往社區接種站。
衛生局表示，現處於流感流行期，流感等呼吸道病毒活動度持續，接種疫苗是最有效方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，且接種後2週可產生保護力。
北市執業醫事工作人員接種率僅46%，其中在醫院從業人員接種率平均已達80.5%，但基層醫療院所從業人員接種率偏低，衛生局已請相關醫事公會鼓勵會員盡速前往接種。北市校園已完成202校集中接種，未能於校園完成接種的學生，可於設站完成3日內向校護領取補接種單，再至合約院所完成補接種。
11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病之成人接種，北市衛生局籲第一階段開放對象尚未完成接種者應盡速完成接種，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒、醫護人員和學生等高風險族群。
衛生局為鼓勵65歲以上長者接種，凡施打任一劑疫苗可獲得10劑COVID-19家用抗原快篩試劑，另接種COVID-19疫苗可再獲得500元商品禮券。另提醒市民，流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及COVID-19疫苗可同時在不同部位接種。
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