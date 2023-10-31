YouBike運量飆升21% 雙北系統轉換中南部民眾最困擾

1200月票上路，除各大眾運輸系統運量提升，被稱作最後一哩路的YouBike也大幅提升21%使用率，逐漸恢復到疫情前水準，使用者陸續回歸，新北市跨北市1.0、2.0系統轉換問題再次浮現，官方統計今年9月就有23筆跨市無法歸還車輛的求助案，多是中南部旅客在假日北上遊玩，不清楚雙北系統不盡相同所致。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺說，新北據各站點數據，已在200處常有跨市需求站點設置告示牌提醒民眾「雙北跨市騎乘，請使用YouBike2.0」；跨市無法還車，除YouBike會請民眾把車騎回最近1.0站點，若真沒體力，則會請民眾將車停到安全地方等待業者派員協助，YouBike會視實際情形處理，民眾可能要支付車輛至歸還為止的租借期間使用費等相關費用。

1200月票熱銷，使用月票在雙北騎YouBike可享前30分鐘免費，新北市統計，9月使用次數達251.3萬次，與去年同期相比的206.9萬次提升21％左右，愈來愈接近疫情前每月280-300萬次水準，使用人數增加，跨市系統轉換問題也再次浮現。

新北市中和袁姓男子向本報投訴指出，他本月19日從中和圓通路租借YouBike，現場只剩一輛車他不疑有他騎了8公里到北市大安區拜訪友人，才驚覺北市都已改為2.0系統，根本無處可還車，只好硬著頭皮先拜訪友人，原車騎回中和後累攤在地。

袁男認為，在他住處以及捷運景安站的站點，1.0、2.0系統各占一半，當2.0單車都被借光時，市民只能租用1.0單車，沒想到現在1.0單車騎到北市已無法歸還，讓市民原本以為的悠閒單車行，變成虛脫累癱之旅。

袁指出，如果新北市能在現場設立告示牌提醒，台北市也有協助歸還的方式，譬如可以統一送到捷運站歸還，避免不知情外縣市遊客或老人家騎車到北市，卻發生無處可還窘境。

民眾若無力歸還，YouBike有提供類似「道路救援」服務的移置服務，不過需要支付150元移置費，據統計，9月有23筆通報求助案件，多是中南部旅客在假日北上遊玩，不清楚雙北系統不盡相同所致。

吳政諺表示，新北市目前1.0有1萬5000輛車，與2.0的1萬4000目前約1比1，新北市已於2021年12月底於所有1.0場站旁增設2.0系統供民眾使用。

吳政諺說，由於新北與桃園仍有1.0跨市租還需求，日前桃園2.0新標案甫決標，2.0建置仍要一段時間，且新北1.0車輛仍有許多還在使用期限內，目前是採分批汰換升級，目前預計會在2025年全面升級2.0。