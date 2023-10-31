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YouBike1.0北市無處還 旅客叫苦

聯合報／ 記者葉德正李定宇／新北報導

1200月票上路，被稱為「通勤最後一哩路」的YouBike在雙北使用率大幅提升21%，1.0、2.0系統相容問題再浮現，官方統計今年9月就有23筆跨市無法歸還車的求助案。新北交通局回應，新北與桃園仍有1.0跨市騎乘需求，預定2025年同步升級，至於雙北跨市交界場站會優先升級，部分場站也設提醒告示。

新北市目前1.0共635站、2.0有1201站，使用1200月票在雙北騎YouBike可享前30分鐘免費，新北市統計，9月達251.3萬次，與去年同期206.9萬次相比，提升約21％，多是中南部旅客假日北上遊玩，不清楚雙北系統不盡相容。

新北市中和袁姓男子向本報投訴，本月19日他從中和圓通路租YouBike，現場只剩一輛1.0車輛，他騎約8公里到北市大安區拜訪友人，停車時驚覺與北市2.0系統不相容，無處還車，拜訪完友人，只好硬著頭皮再騎原車回中和，累癱在地。

袁男認為，住處及捷運景安站附近1.0、2.0系統各占一半，如果新北市能在站點設告示牌提醒，北市也有協助歸還方式，如送到特約站點歸還，避免不知情民眾騎到北市，無處可還車。

新北交通局回應，前年公共自行車契約決標後，依2.0投車數量及1.0設備年限，逐步升級系統；另配合北市1.0去年底全面退場，跨市交界場站優先辦理升級。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺說，已在200處常有跨市需求站點設置告示牌，提醒「雙北跨市騎乘，請使用YouBike2.0」；跨市無法還車，YouBike會請民眾把車騎回最近1.0站點，或停在安全地方等待業者派員協助，但民眾需支付至歸還的租借費，類似「道路救援」的移置服務需支付150元。

吳政諺表示，新北市1.0有1萬5千輛，與2.0單車的1萬4千輛比例近1比1，日前桃園2.0新標案才剛決標，建置仍要一段時間，新北與桃園仍有1.0跨市租還需求，且新北1.0車輛仍有許多還在使用期限內，目前採分批汰換升級，預計2025年全面升級2.0。

記者實地到新北市府周遭站點，2.0單車較受民眾青睞，幾快被租借一空；板橋劉姓市民說，若能選擇，會選擇租2.0單車，借還都比較方便，騎起來也較舒服。

YouBike 單車

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