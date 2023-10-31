樹林2處整開案 重啟通盤檢討

為讓更多人了解淡水公司田溪沿線到出海口的生態歷史故事，國立臺北藝術大學美術學院協同公司田溪程氏古厝從上週開始舉辦一系列的公司田溪微型藝術祭，辦理許多市集講座等活動，而其中由藝術家王毓淞所辦理的「親子海歸日」主題活動，也相當特別，透過大大小小的海龜印製模具，讓爸媽帶著孩子在沙崙海灘上頭一起製作海龜足跡，藉此讓大家了解其實沙崙早期可是海龜的棲息地。

2023-10-30 19:11