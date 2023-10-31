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樹林2處整開案 重啟通盤檢討

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北樹林防汛三期整開區現況照（圖）及三多里地區機五周邊整開區現況照。圖／新北城鄉局提供
新北樹林防汛三期整開區現況照（圖）及三多里地區機五周邊整開區現況照。圖／新北城鄉局提供

為串聯捷運三環六線，新北市政府啟動樹林防汛三期、樹林（三多里地區）機五周邊等2處地區都市計畫專案通盤檢討。民代說，2處開發區讓地方等待多年，盼市府加速推動。

樹林防洪三期為河岸新生地，位於樹林區東側、沿大漢溪樹林堤防內防汛三期、機五側沿線土地，從2001年核定至今有22年，營建署評估區段徵收開發財務不可行，導致都市計畫發布實施後，遲未開發利用。另，機五周邊整體開發區分布於樹林區中正路兩側，市府評估區段徵收後，分回6成抵費地財務仍不可行，2處現況多為農地使用，包括未登記工廠、零星住宅等。

新北樹林防汛三期整開區現況照及三多里地區機五周邊整開區現況照（圖）。圖／新北城鄉局提供
新北樹林防汛三期整開區現況照及三多里地區機五周邊整開區現況照（圖）。圖／新北城鄉局提供

都計科長鄭博仁說，隨著樹林線動工後，城鄉局去年委託顧問公司調查2處整開區基本資料，其中防洪三期排除板樹醫療園區後，剩餘土地重新檢討。防汛三期鄰城林橋、浮洲橋計畫面積為124.8公頃，捷運LG14站通過區域會結合省民公園，串聯鄰近兩處社宅、板樹醫養園區，靠近東昇街維持產業為主、鄰近板橋溪崑以住宅區為主。

鄭指出，機五周邊整開區以興仁花園夜市作為邊界，北至俊英街，計畫面積76.6公頃，捷運LG18、LG19站通過部分會以商業區為主，朝大眾運輸為導向（TOD）模式開發。2處整開案即日起公告徵求意見，將在樹林、新莊及板橋舉辦3場座談會，廣納民眾意見。

議員廖宜琨說，防汛三期、機五整開案地方期待已久，盼市府加速，除配合板樹醫養園區開發公設外，也希望能拓寬環漢路，搭配未來台65線延伸到樹林，建議市府多保留一些公益設施，目前機五附近多個里僅有1處活動中心，空間不敷使用。

捷運 財務

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