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北市復康巴士駕駛荒 5成預約不到

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市復康巴士有328輛，司機僅248人，有80輛車閒置，除特A級身分，公運處坦言，有5成的人預約不到復康巴士。北市議員張斯綱認為，因薪資低於市場、常被舉發違停與記點等，才導致找不到司機；交通局承諾1個月內和廠商討論後提改善計畫。

張斯綱表示，不少人反映，想要在台北市預約復康巴士相當不易，往往預約不到，分析原因包括復康巴士駕駛薪資落在34k至38k間，遠低於業界行情，花同樣時間開計程車或Uber，認真一點有辦法賺到1個月70k。

另外，張斯綱說，今年截至9月底，北市已開出81張復康巴士違停罰單，駕駛需將車輛停放在輪椅族方便出入處，有時得臨停紅線，輪椅族上下車動輒3分鐘以上，常被檢舉，希望警方可針對復康巴士放寬執法標準。

北市交通局長謝銘鴻回應，自己也有接獲反映，知道部分長者或輪椅族預約不到復康巴士，會檢討目前駕駛薪資、派車狀況，1個月內給予回覆。公運處長常華珍表示，復康巴士預約有分等級，下肢障礙者屬於特A級，100%能預約成功，後面等級則有5成會預約不到。

常華珍說，市府會在與業者換約時，要求廠商給予駕駛符合市場行情的薪資、加班費等；至於違停罰單，曾和警政署反映復康巴士臨停需求，後來對方發文，若復康巴士正在執行勤務，協助輪椅族上、下車或等待使用者，先以勸導優先。

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