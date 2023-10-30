保存萬華街區記憶 慈惠醫院3建物列北市歷史建築
北市文資審議委員會今天通過，將慈惠醫院及附屬設施等3建物列為歷史建築；委員認為可見證街區的歷史發展及時代工藝。
北市文化局召開文資會議，審查慈惠醫院所在的康定路85號，及曾為附屬設施的貴陽街2段117及119號等建物的文資身分。
所有權人王培仲在臉書寫下對祖厝的歷史與感情，表示慈惠醫院是爺爺王式玉所開，緊鄰清水巖祖師廟，後來爺爺1945年被派去南洋支援前線醫療工作，搭乘的船「神靖丸」被美軍攻擊後沉船而去世。
王培仲寫道，雖然幾十年來回祖厝的次數不多，但希望藉由這些史料，讓慈惠醫院回到往日風華；2月蒐集家中資料，3月向文化局申請文資身分，5月現場會勘，7月第2次會勘，直到文資會議，一路上受到很多人的幫忙，也因此一步步走到想要的方向。
文資委員認為，該區保留洋樓牌樓原始樣貌及少見的拱形窗戶、拱心磚等，磚造牆面以洗石裝飾，騎樓橫梁為鋼筋混凝土，上方則是木椼樓板，判斷可能為1930年代左右興建，可見證時代發展與工藝。
此外，建物的騎樓與下水溝也是見證台灣改善衛生環境的現代設施，具有指標意義；117及119號皆有通風換氣功能的太子樓結構，可能為慈惠醫院附屬病房；最終通過慈惠醫院及貴陽街二段117號、119號歷史建築。
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