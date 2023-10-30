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新北淡水人口將逾20萬 議員籲加速文教民生建設

中央社／ 新北30日電

新北市淡水區人口將突破20萬人，議員今天質詢指出，希望市府能加速淡海新市鎮文教及民生建設。新北市府相關局處分別就當地文化、社福、教育、醫療及交通等項議題加以說明。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員陳偉杰等人表示，淡水區人口將逾20萬人，為全國主要人口移入區域之一，他希望市府能加速淡海新市鎮文教及民生建設。

陳偉杰指出，學校應是新市鎮最基本的設施，設置上應及早規劃，而非要等到學生總數達標，再多花3到4年去等待新學校的設立。他建議淡水國中在淡海新市鎮成立新校區，將中學部遷往新校區，舊校區供幼兒園、推廣教育及其它功能使用。

新北市副市長劉和然答詢表示，淡水等新興區域各級學校建設，市府已委託台北市立大學進行專案研究，預計明年初可完成相關評估計畫，也會廣納校友等利害關係人的建議，持續溝通。

教育局長張明文回答，設校或其他配套措施，仍需視新興地區未來人口成長及需求而定。

文化局表示，目前淡水共有4座圖書館及1座行動圖書車，隨著淡海新市鎮人口持續增加，將再尋覓合適地點新設圖書館。

衛生局長陳潤秋指出，醫療資源分區由中央就居住人口及病床比例等因素評估規劃，由於整體病床及健保給付考量，淡水仍屬士林北投醫療分區，市府會持續與中央反映地方聲音，以保障市民就醫權利。

工務局長祝惠美表示，淡北道路工程相關作業已盤點完成，目前中正東路三角處已預先整理並於今年底完成組合屋，明年1月起針對中正東路管線試挖遷移，預定明年上半年進行平面段施作。

對於是否調整捷運班距及設置直達車等以滿足民眾通勤需求，捷運局長李政安指出，淡海輕軌已將尖峰時段車距縮短為4到6分鐘；至於捷運淡水線及淡海輕軌增設直達車，由於並無設置避車軌道，在無法超越前車下，無法於尖峰時段規劃設置直達車。

淡水 淡海輕軌

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