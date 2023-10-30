責任區認養不馬虎 汐止厚德里環境五星9連霸

新北市政府舉辦的里環境認證評比，汐止區厚德里每一年都拿下好成績，而今年再度傳來好消息，再度拿下五星級認證通過，9連霸成功，讓厚德里長陳有諒、志工、里民都好開心，雖然，環境維護不輕鬆，不過，里長也說志工是大功臣，長期努力讓居住環境越來越好。

厚德里長陳有諒說，非常開心再度拿下五星級認證，這都是和志工們一起努力，得來不易的榮耀，非常感謝志工們對於厚德里居住環境打拼，尤其五星級要得一次簡單，但是要連續九連霸真的是有壓力在，但是，鄰里長期經營下，志工們對於環境維護點線面都很了解怎麼去做。

汐止清潔隊長劉鴻毅表示，厚德里己經拿到環境五星認證9連霸，很謝謝有認真的里長、認真的志工，為環境做出很多的付出和努力。

志工們忙了好幾個禮拜，包括整理大清掃、防火巷及溝蓋都掀起來清洗，現在成功挑戰九連霸，志工們齊聚在一起好開心。今年一樣里長帶著志工到新北市政府接受表揚，也把獎牌拿回來，雖然評比早就結束，不過，環境維護可不能停，志工們平時就會拿著掃把打掃街道，或是整理花花草草，因為，志工們自動自發做好自己的責任區，用心經營下，這次再度拿下環境五星級認證，里長把這功勞歸功於志工。