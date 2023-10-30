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汐止康寧街匝道通車 民眾「通樂」省下20分鐘

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
未來汐止康寧街社后地區一帶的民眾要上高速公路，不用再遶到汐萬路塞車，可以省下大概20分鐘的時間。 圖／觀天下有線電視提供
未來汐止康寧街社后地區一帶的民眾要上高速公路，不用再遶到汐萬路塞車，可以省下大概20分鐘的時間。 圖／觀天下有線電視提供

為了解決汐止聯外交通壅塞問題，規劃好多年的中山高汐止交流道增設南入匝道工程，終於完工，今（30）日上午舉行通車儀式，包括行政院長陳建仁、新北市副市長朱惕之及立委賴品妤及新北市議員廖先翔、白珮茹、周雅玲、張錦豪等議員都前來參加，未來康寧街社后地區一帶的民眾要上高速公路，不用再遶到汐萬路塞車，可以省下大概20分鐘的時間。

行政院陳建仁致詞時表示，施工人員努力在短短5個月非汛期內完成跨越基隆河百米跨徑桁架橋吊裝，真的很不容易，同時也感謝新北市政府、各級民意代表，中央地方共同攜手合作，才能順利完工程，現在完工通車後，可以有效改善汐止基隆河北岸地區居民，長期以來上國道都要繞路，現在大幅節省行車時間，對交通有很大的改善。

新北市副市長朱惕之指出，市府團隊一直努力解決汐止交通問題，配合斥資4.98億元的汐止交流道增設南入匝道工程，市府再行籌措約1.2億元優先完成康寧街一、二期拓寬，讓地方聯絡道有足夠容量串聯整體交通系統，今天匝道通車後，汐止地區民眾上下國道將節省約20分鐘車程，同時也能紓解汐萬路、中正路與禮門街等周邊道路27%交通量，達到車流分流效果，有效紓解交流道周邊道路交通壅塞情形。

立委賴品妤說，汐止人最關心的就是交通，在上任後針對增設匝道，也持續的監督交通部進度，同年5月核定了規劃報告，2021年8月正式開工。如今本案終於完工通車，提供鄉親們多一個選擇，交通更便利。

在前年八月開工，採取不落墩的桁架橋，通車儀式上由來賓們進行剪綵，宣告康寧街接中山高的新增南入匝道正式通車。

汐止 基隆

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