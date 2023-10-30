北市復康巴士駕駛荒 5成行動不便者預約不到

台北市復康巴士有328輛，司機僅248人，有80輛車閒置，除特A級身分，公運處坦言，有5成的人預約不到復康巴士。北市議員張斯綱認為，因為薪資低於市場、常被舉發違停與記點等，才導致找嘸司機；交通局承諾會於1個月內和廠商討論後提改善計畫。

張斯綱表示，有不少人反映，想要在台北市預約復康巴士相當不易，往往預約不到；他認為原因有二，其一是復康巴士駕駛薪資落在34k到38k之間，遠低於業界行情，同樣時間去開計程車禍Uber，認真一點都有辦法賺到1個月70k左右，公共服務不應只考量節省成本。

其二為違停發單與記點，張斯綱說，今年截至9月底，已經開出81張復康巴士違規停車罰單，復康巴士駕駛需要將車輛停放在輪椅族方便出入處，有時候就得臨停在紅線上，而輪椅族上、下車耗時，動輒3分鐘以上，常常被檢舉，執行公務還要自己吃下罰單，若進入停車場還要自己付錢，希望警方可以針對復康巴士放寬執法標準。

另外，「台北好行APP」在預約復康巴士時，沒有辦法選擇高頂車輛、平頂車輛，不少民眾預約後才發現輪椅上不去。張斯綱說，目前平頂車192輛、高頂車136輛，在派車時應以高頂車為主，同時宣傳高頂車與平頂車的使用需求，改善App，別讓使用者無所適從。

北市交通局長謝銘鴻回應，自己也有接獲反映，知道部分長者或輪椅族預約不到復康巴士，會檢討目前駕駛薪資、派車狀況，1個月內給予回覆。公運處長常華珍表示，復康巴士預約有分等級，下肢障礙者屬於特A級，100%能預約成功，後面等級則有5成的人會預約不到。

常華珍說，與復康巴士廠商為4年1簽，共有4份合約，所以每年都有新合約，未來會要求廠商給予符合市場的薪資、加班費等；而車種部分，從地面到輪椅最高的地方若超過130公分，就需要使用高頂車，如果使用者事先提供資訊，就會派高頂車，關於車種QA也會加強宣傳。

至於違停罰單狀況，常華珍提到，曾和警政署反映復康巴士臨停需求，後來對方發文，若復康巴士正在執行勤務，協助輪椅族上、下車或等待使用者，先以勸導優先，也會和交工處要求適度增加黃線長度。