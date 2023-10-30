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淡水「公司田溪微型藝術祭」 用藝術認識海岸生態

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
國立臺北藝術大學美術學院舉辦一系列的公司田溪微型藝術祭，讓爸媽帶著孩子在沙崙海灘上頭一起製作海龜足跡。 圖／紅樹林有線電視提供
國立臺北藝術大學美術學院舉辦一系列的公司田溪微型藝術祭，讓爸媽帶著孩子在沙崙海灘上頭一起製作海龜足跡。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓更多人了解淡水公司田溪沿線到出海口的生態歷史故事，國立臺北藝術大學美術學院協同公司田溪程氏古厝從上週開始舉辦一系列的公司田溪微型藝術祭，辦理許多市集講座等活動，而其中由藝術家王毓淞所辦理的「親子海歸日」主題活動，也相當特別，透過大大小小的海龜印製模具，讓爸媽帶著孩子在沙崙海灘上頭一起製作海龜足跡，藉此讓大家了解其實沙崙早期可是海龜的棲息地。

藝術家王毓淞表示，根據資料沙崙海灘在1980年代就有海龜出沒，而這是距離現在最近的紀錄，可能甚至更早就有在此地孕育小海龜，而在經過時間更迭，海岸經過早期戰爭、後來的人工建物、海岸消波塊等設施，才讓海龜選擇離開，因此在這個活動中，也透過講座結合趣味活動，不僅是讓外地遊客了解，更是能夠讓在地人知道這裡也曾經有海龜上岸的足跡。

藝術家王毓淞家指出，這次活動是整個系列當中的一環，透過製作模具，以翻沙趣味小遊戲，親子一起在沙灘拓印出大海龜與小海龜，建立工作坊，傳達過去原本是海龜的棲息地，後來被人類影響而離開，現在由大家一起把海龜找回來的訊息，製作海龜上岸的群像，希望能夠讓大家關注人與生態環境的微妙關係，並且加以重視，更讓這些生態知識可傳給下一代。

海龜 藝術家 淡水

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