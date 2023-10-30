貢寮真理里增多項器材設施 讓長者下雨天也可運動

貢寮區真理里今(30)日辦理社會福利政令宣導活動，許多長輩都踴躍出席，衛生所的人員也到場宣導登革熱及流感疫苗等等的說明，新北市議員林裔綺爭取補助按摩椅及腳踏車機台等多項設施，讓長輩在下雨天仍可來活動中心運動，輕鬆一下，身體更健康。

貢寮區人口由於老化嚴重，年輕人多外出工作，長輩較缺乏照顧，為了鼓勵長者多出門一起活動，新北市議員林裔綺積極補助了澳底活動中心按摩椅以及腳踏車機，讓長者不論晴天雨天都可以活動身體，里長也會舉辦許多課程，希望長輩都活的很快樂。

真理里長趙瑞昌表示，偏鄉老人化嚴重，為了讓長輩善用活動中心，也鼓勵長輩多來活動中心上課，使用各項器材設施，希望可以打造一個銀髮據點，讓長輩活動不但健康，而且很快樂，也能減少政府的負擔。

新北市議員林裔綺表示，里長希望能讓活動中心更活絡使用，所以今年就協助爭取按摩椅和腳踏車機台的建置，讓民眾和長者閒暇之餘能一起來運動，伸展筋骨，讓身體更健康，鼓勵長者們要活就要動，歡迎來多多利用活動中心設置的設備。