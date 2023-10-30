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貢寮真理里增多項器材設施 讓長者下雨天也可運動

觀天下／ 記者李嘉文／貢寮報導
新北市議員林裔綺爭取補助按摩椅及腳踏車機台等多項設施給貢寮區真理里，讓長輩在下雨天仍可來活動中心運動，輕鬆一下，身體更健康。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺爭取補助按摩椅及腳踏車機台等多項設施給貢寮區真理里，讓長輩在下雨天仍可來活動中心運動，輕鬆一下，身體更健康。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區真理里今(30)日辦理社會福利政令宣導活動，許多長輩都踴躍出席，衛生所的人員也到場宣導登革熱及流感疫苗等等的說明，新北市議員林裔綺爭取補助按摩椅及腳踏車機台等多項設施，讓長輩在下雨天仍可來活動中心運動，輕鬆一下，身體更健康。

貢寮區人口由於老化嚴重，年輕人多外出工作，長輩較缺乏照顧，為了鼓勵長者多出門一起活動，新北市議員林裔綺積極補助了澳底活動中心按摩椅以及腳踏車機，讓長者不論晴天雨天都可以活動身體，里長也會舉辦許多課程，希望長輩都活的很快樂。

真理里長趙瑞昌表示，偏鄉老人化嚴重，為了讓長輩善用活動中心，也鼓勵長輩多來活動中心上課，使用各項器材設施，希望可以打造一個銀髮據點，讓長輩活動不但健康，而且很快樂，也能減少政府的負擔。

新北市議員林裔綺表示，里長希望能讓活動中心更活絡使用，所以今年就協助爭取按摩椅和腳踏車機台的建置，讓民眾和長者閒暇之餘能一起來運動，伸展筋骨，讓身體更健康，鼓勵長者們要活就要動，歡迎來多多利用活動中心設置的設備。

長輩 貢寮

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