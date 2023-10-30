新北樹林線開工地價漲 市府重啟防汛三期、機五整開區通檢

新北市樹林防洪三期2001年發布實施、機五也從1998年閒置至今20幾年，皆因地價太低，導致前期評估開發財務不可行。不過隨著樹林線開工後，新北城鄉局表示，捷運沿線地價有上漲趨勢，因此啟動防洪三期、機五2處共201.4公頃整體開發專案通檢。議員廖宜琨說，這兩處地方已經等開發等很久，盼市府能加速推動。

樹林防洪三期為河岸新生地，位於樹林區東側、沿大漢溪之樹林堤防內側沿線土地，從2001年核定至今已有22年，但營建署評估區段徵收開發的財務不可行，導致都市計畫發布實施後，遲未開發利用。另外，機五周邊整體開發區分布於樹林區中正路兩側，市府評估區段徵收後，分回6成抵費地財務仍不可行，因此2處現況多為農地使用，包括未登記工廠、零星住宅等。

隨著樹林線動工後，城鄉局都計科長鄭博仁說，城鄉局去年委託顧問公司調查2處整開區基本資料，其中防洪三期將排除板樹醫療園區後，剩餘土地重新檢討。其中防洪三期鄰城林橋、浮洲橋計畫面積為124.8公頃，捷運LG14站通過區域會結合省民公園，串連鄰近兩處社宅、板樹醫養園區，形成醫動養的廊帶，靠近東昇街維持產業為主、鄰近板橋溪崑則以住宅區為主。

鄭指出，機五周邊整開區以興仁花園夜市作為邊界，北至俊英街，計畫面積76.6公頃，捷運LG18、LG19站通過部分會以商業區為主，朝大眾運輸為導向（TOD）的模式開發。兩處整開案將從10月30日起公告徵求意見30日，並將在於樹林、新莊及板橋舉辦3場座談會，廣納當地民眾意見。