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啟用3年磁磚脫落 北流擬在牆面裝天溝防砸人

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
台北市議會教育委員會今赴北流市政考察，針對磁磚掉落問題，北流也提出初步改善作為，規畫先裝設天溝，防磁磚砸到人。記者洪子凱／攝影
台北市議會教育委員會今赴北流市政考察，針對磁磚掉落問題，北流也提出初步改善作為，規畫先裝設天溝，防磁磚砸到人。記者洪子凱／攝影

台北市議會教育委員會今赴北流市政考察，針對磁磚掉落問題，北流今天也在施政報告中提出修繕計畫，除了定期維護外，針對磁磚持續掉落問題，初步規畫先裝設天溝，除了防範磁磚掉落砸到人外，也助於排水，議員憂心裝設後影響美觀，北流表示，會盡量貼合建築物，顏色上也會選擇與牆面相近，將影響降到最低。

北流於2020年9月啟用，至今剛滿3年，但今年7月卻被民眾發現磁磚掉落，到9月還未改善，讓議員痛批「砸不死人就擺爛」，更讓外界質疑過去施工上是否有疏失，北流執行長梁序倫表示，會在一個月內提出短中長期修復報告，議會教育委員會今赴北流市政考察。

梁序倫表示，北流南基地馬賽克磚外牆因環境天候因素，有剝落狀況，今年已先針對2米以下範圍進行白華清除與人工貼業，並安排每年定期維護，不過由於磁磚還是有掉落風險，目前評估採天溝方式防護，目前已開始尋找廠商評估施作方式與期程，預計再一個月時間會提出相關報告。

議員簡舒培表示，路面上看到天溝，大多是30、40年老建築，若裝設天溝恐影響美觀，梁序倫回應，剛開始提出復方案，分別是防墜網、天溝，因為防墜網面積較大更影響美觀，當然也會要求廠商盡量貼和牆面，顏色上與外牆相同，降低影響程度，若裝設天溝下雨時也可以幫助排水。

此外簡舒培提問，疫情趨緩演唱會經濟也陸續復甦，但北流仍需要文化局補助相關經費，自籌比例需要多久才能超過5成，梁序倫回應，原則上規畫115年自籌率過半，由於目前周邊人潮不多，包含社宅、周邊建案也都要等到114年以後才陸續完工入住，現階段都是北流辦活動吸引人潮，也會朝自籌率提高持續努力。

議員 考察

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