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大巨蛋下月測試 陳怡君點瑕疵批蔣萬安光鮮開箱看不到

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前開箱大巨蛋，站上投手丘化身為投手體驗。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安日前開箱大巨蛋，站上投手丘化身為投手體驗。記者潘俊宏／攝影

台北大巨蛋下月將辦兩場測試賽，台北市議會教育委員會今天考察大巨蛋，市議員陳怡君表示，市長蔣萬安前二天風光開箱體驗大巨蛋設施，但光鮮亮麗的開球下，蔣萬安沈浸在扮演明星球員的鎂光燈下，媒體光環讓他看不到諸多瑕疵。

陳怡君今天也在臉書點出大巨蛋的問題，陳怡君說，從場地看來，大巨蛋設計仍不夠細心，從媒體攝影區來看，拍攝高度明顯不足。此外，進到球員休息室，除了天花板過低，讓球員產生壓迫感之外，休息室的電視設置位置不當，不論從什麼角度來看，根本看不到全部的螢幕畫面。

陳怡君提到，雖然大巨蛋裝潢都還在細修當中，但今天進入室內牛棚練習室的木門已經破損，更離譜的是，牛棚練習室外的手把也還沒有安裝好，搖搖晃晃的狀況令人質疑大巨蛋的施工粗糙。

陳怡君表示，大巨蛋工程為台北市最受矚目的施政，應更要注意公共安全，但沒想到一路參觀起來，陳怡君發現有許多參觀室、洗手間都有煙蒂滿地，甚至還有啤酒罐垃圾出現在大巨蛋施工場地，相當不應該。

大巨蛋 北市 蔣萬安

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