聽新聞
test
0:00 / 0:00
大巨蛋下月測試 陳怡君點瑕疵批蔣萬安光鮮開箱看不到
台北大巨蛋下月將辦兩場測試賽，台北市議會教育委員會今天考察大巨蛋，市議員陳怡君表示，市長蔣萬安前二天風光開箱體驗大巨蛋設施，但光鮮亮麗的開球下，蔣萬安沈浸在扮演明星球員的鎂光燈下，媒體光環讓他看不到諸多瑕疵。
陳怡君今天也在臉書點出大巨蛋的問題，陳怡君說，從場地看來，大巨蛋設計仍不夠細心，從媒體攝影區來看，拍攝高度明顯不足。此外，進到球員休息室，除了天花板過低，讓球員產生壓迫感之外，休息室的電視設置位置不當，不論從什麼角度來看，根本看不到全部的螢幕畫面。
陳怡君提到，雖然大巨蛋裝潢都還在細修當中，但今天進入室內牛棚練習室的木門已經破損，更離譜的是，牛棚練習室外的手把也還沒有安裝好，搖搖晃晃的狀況令人質疑大巨蛋的施工粗糙。
陳怡君表示，大巨蛋工程為台北市最受矚目的施政，應更要注意公共安全，但沒想到一路參觀起來，陳怡君發現有許多參觀室、洗手間都有煙蒂滿地，甚至還有啤酒罐垃圾出現在大巨蛋施工場地，相當不應該。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言