林口水資中心導入太陽能 年節省42萬度電還為市庫賺錢

隨人口持續成長，地球資源也日益珍稀，新北林口水資源回收中心利用汙水處理設施餘裕空間設置約500坪太陽能板，從2020年建置太陽能發電設備，迄今已發了近126萬度的電量，等於每年節省42萬度電，並為市庫增加約630萬元。

水利局長宋德仁說明，生活汙水經水資中心淨化處理後，可回收再利用於非接觸人體之用途，例如街道澆灌、廁所沖洗、工地抑制揚塵等，除此之外，在不影響廠區操作維護及處理流程下，利用中心初沉池上方及機房各樓頂面積，引進太陽能發電。

宋德仁指出，以經濟部能源署統計發1度的電將會增加0.495Kg的二氧化碳，林口水資太陽能發電量至今約減碳673噸，相當於9萬棵樹二氧化碳吸收的量。

水利局表示，隨著汙水下水道及用戶接管率逐年提高，新北市總汙水處理量達每日91萬噸，其中5座水資源回收中心約80萬噸，12座礫間處裡約5萬噸，還有8座人工濕地約6萬噸，多元化的汙水處理總量為全國之冠。

水利局提到，為了更進一步落實低碳城市，水利局利用汙水處理設備上部空間建置太陽光電系統，其中林口水資中心是首座兼具發電等多樣性功能的汙水處理廠，已然成為落實能源及環境教育之最佳場所。