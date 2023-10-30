快訊

以色列擴大地面行動，但戰事為何無法短期結束？

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高康寧街南下匝道通車 汐止上班車潮可望分流

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
中山高新設汐止康寧街南下匝道下午通車後，新北市政府交通局估計約可節省20分鐘車程。記者邱瑞杰／攝影
中山高新設汐止康寧街南下匝道下午通車後，新北市政府交通局估計約可節省20分鐘車程。記者邱瑞杰／攝影

行政院長陳建仁今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。這處匝道下午4點開放行車後，附近用路人將不用經汐萬路，前往市中心區從汐止交流道匝道上高速公路，市府交通局估計約可節省20分鐘車程。

新北市政府2019年提出「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」可行性報告，經行政院核定、高公局完成匝道設計及790天工期，今天通車。交通局評估汐止社后地區民眾行駛中山高將節省約20分鐘車程，並因車輛分流，也有助紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形。

陳建仁今午和交通部次長陳彥伯、新北市副市長朱惕之，共同主持中山高汐止交流道增設南入匝道通車儀式，見證汐止交通建設往前邁進一步。

陳建仁說，這處匝道工期能夠超前10%，提前完工相當不簡單，要給監造、營造商掌聲謝謝他們。解決民眾交通的問題 是政府的事情，中央地方要合作以外，政府跟民間廠商也一定要合作才能夠完成，這處匝道工程是團結是力量最好的見證。

朱惕之表示，市府團隊一直努力解決汐止交通問題，配合斥資4.6億元的汐止交流道增設南入匝道工程，市府籌措約1.2億元優先完成康寧街一、二期拓寬，讓地方聯絡道有足夠容量串聯整體交通系統。

交通局長鍾鳴時說，因應匝道通車後車流移轉，交通局協助辦理匝道口號誌增設工程，並增設CCTV、國道指引標誌、速限標誌等交通指引配套工程，加強即時車流監控、車流導引和即時調整號誌秒數，維護行車安全和順暢。

行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左六）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（左）今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。記者邱瑞杰／攝影

汐止 陳建仁 國道

延伸閱讀

科普列車啟航 陳揆勉學童成科學家

台灣科普環島列車出發 陳建仁：普及知識扎根科技

台積電龍科三期爆徵地風波 陳建仁:報院前做好民間溝通

全國環保志義工齊聚台南 陳建仁呼籲大家守護環境

相關新聞

中山高康寧街南下匝道通車 汐止上班車潮可望分流

行政院長陳建仁今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。這處匝道下午4點開放行車後，附近用路人將不用經汐...

大巨蛋視察 議員試投球點出有眩光、球員休息室恐撞頭

繼市長蔣萬安上周五開箱大巨蛋，台北市議會教育委員會今也實地視察，議員發現大巨蛋室內球場的屋頂燈光恐「吃球」，讓球員產生眩...

率團取經府中雙城 嘉義市長黃敏惠直呼「新北很厲害」

新北市府中雙城，串連板橋的新板特區與府中舊城，打造城市品牌。嘉義市長黃敏惠今率行政團隊前來參訪，黃敏惠表示，嘉義市將展開...

食品業者未保產品責任險 北市衛生局查獲37件

安心外食是民眾生活最基本訴求，北市衛生局統計，2022年至今年9月查獲未投保「產品責任保險」業者共37件，累積裁罰金額達...

某國中段考民代關切送分風波 新北市府下午公布調查結果

新北土城區某國中發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，也成今天國民黨團總質詢焦點。新北市代理市長、副市長劉...

新北影視朝聖之路 走進「茶金」場景

新北市有繁華都會街景，也有美麗山海自然美景，吸引國內外劇組取景，也帶出行銷城市效益。淡水區長巫宗仁說，淡水全盛時期一年有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。