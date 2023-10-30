中山高康寧街南下匝道通車 汐止上班車潮可望分流

行政院長陳建仁今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。這處匝道下午4點開放行車後，附近用路人將不用經汐萬路，前往市中心區從汐止交流道匝道上高速公路，市府交通局估計約可節省20分鐘車程。

新北市政府2019年提出「國道1號汐止交流道增設南入匝道工程計畫」可行性報告，經行政院核定、高公局完成匝道設計及790天工期，今天通車。交通局評估汐止社后地區民眾行駛中山高將節省約20分鐘車程，並因車輛分流，也有助紓緩汐止交流道周邊道路交通壅塞情形。

陳建仁今午和交通部次長陳彥伯、新北市副市長朱惕之，共同主持中山高汐止交流道增設南入匝道通車儀式，見證汐止交通建設往前邁進一步。

陳建仁說，這處匝道工期能夠超前10%，提前完工相當不簡單，要給監造、營造商掌聲謝謝他們。解決民眾交通的問題 是政府的事情，中央地方要合作以外，政府跟民間廠商也一定要合作才能夠完成，這處匝道工程是團結是力量最好的見證。

朱惕之表示，市府團隊一直努力解決汐止交通問題，配合斥資4.6億元的汐止交流道增設南入匝道工程，市府籌措約1.2億元優先完成康寧街一、二期拓寬，讓地方聯絡道有足夠容量串聯整體交通系統。