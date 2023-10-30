率團取經府中雙城 嘉義市長黃敏惠直呼「新北很厲害」

新北市府中雙城，串連板橋的新板特區與府中舊城，打造城市品牌。嘉義市長黃敏惠今率行政團隊前來參訪，黃敏惠表示，嘉義市將展開大型旗艦型計畫，採取以人為本的觀光步行環境連結市區重要文史聚落與美術館等景點，這次看到府中雙城案例，無論是空間設計、美學與功能性提升，更因應永續發展，值得嘉義市學習，「新北市真的很厲害」。

黃敏惠今天到新北市府參訪府中雙城建設，由新北市府副祕書長龔雅雯全程陪同，一行人以步行方式往來府中雙城，親身感受府中雙城各路段、廣場人行環境，透過互相學習，提昇兩市人行安全、都市景觀環境。

龔雅雯表示，市長侯友宜上任後以六大面向推動新北市2030願景工程，而府中雙城計畫則是最具代表的工程之一，將板橋新舊城區翻轉、連貫，不但讓步行環境更為舒暢，還縫合許多都市街廓，創造徒步休閒的廣場，讓都市環境更宜居。

龔雅雯指出，「府中雙城」計畫是由工務局新工處、養工處、農業局景觀處、板橋區公所等多個單位同心協力推動人行環境改善工程，於2021年3月至2023年1月期間接續完成板橋古城區到新城區1公里間的環境改造，重點在強化無障礙通行環境、改善路口停等安全性、擴大行人通行斷面及增加休憩活動空間等面向。

黃敏惠表示，嘉義市將展開大型旗艦型計畫，採取以人為本的觀光步行環境連結市區重要的文史聚落與美術館等景點，府中雙城成功的策略與經驗，對嘉義市府團隊目前的規劃有高度參考價值。

黃敏惠說，十大旗艦計畫其中就是西區大發展、東區大進步，嘉義雖然只有兩區很小，但因為發展很早，明年就要建城320年，如何透過設計串連100多年的阿里山鐵道， 還要持續跟民眾溝通。