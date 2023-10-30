食品業者未保產品責任險 北市衛生局查獲37件

安心外食是民眾生活最基本訴求，北市衛生局統計，2022年至今年9月查獲未投保「產品責任保險」業者共37件，累積裁罰金額達111萬元，較2019年至2021年違規案件大幅增加。衛生局分析原因，多為保險屆期未續保、新進業者不熟悉法規而違規，並呼籲食品業者應投保產品責任險，保障消費者也保護自己，攜手打造安心外食環境。

北市衛生局今天舉辦「食品業產品責任險宣示記者會」，局長陳彥元說明，投保產品責任保險除了保護消費者遇到食安事件更有保障外，也是食品業者展現承擔企業社會責任，提升企業形象及產品安全性的表現，並分散業者在發生食安事件時的風險，避免消費者求償無門；針對目前非屬衛福部食藥署公告類別的業者也建議自主投保產品責任險，更實質保障消費者。

衛生局表示，輸入業具有商業登記、公司登記、工廠登記或稅籍登記者，餐飲業具有商業登記、公司登記或工廠登記者，製造、加工或調配業具有商業登記、公司登記、工廠登記、稅籍登記或農產品初級加工場登記者，皆應依「食品安全衛生管理法」規定投保產品責任險，未投保者可處3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局強調，食品業者不應有僥倖之心態，及時投保產品責任險。富邦產險、新光產險、新安東京海上產險等產險公司代表也共同呼籲，符合公告業別及規模之食品業者應投保產品責任險，保障消費者也保護自己，攜手打造安心外食環境。

為鼓勵非屬公告類別之業者自主投保產品責任險、呼籲目前產品責任險即將屆期的食品業者應儘速續保，北市衛生局祭出優惠，只要業者出示即日起之投保證明，就可領取超商禮券500元，限量100份，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可撥台北市民當家熱線「1999」轉7079詢問、檢舉。