大巨蛋視察 議員試投球點出有眩光、球員休息室恐撞頭

繼市長蔣萬安上周五開箱大巨蛋，台北市議會教育委員會今也實地視察，議員發現大巨蛋室內球場的屋頂燈光恐「吃球」，讓球員產生眩光；球員休息區高度不夠易撞頭；還有議員在大巨蛋內撿到許多菸蒂，質疑工地管理安全。教委會要求市府、遠雄下月測試賽後，針對球員、觀眾、周邊居民交通進行意見調查，北市府允諾測試後會進行滿意度調查。

大巨蛋下月將進行兩場壓力測試賽，包括11月14日場不對外開放，11月18日場開放1萬名觀眾進場；12月3日也將舉辦亞錦賽。

議會教育委員會召集人李建昌邀集議員到大巨蛋視察，先前質疑大巨蛋淺灰座椅會「吃球」的議員陳宥丞，今天也實地帶球到大巨蛋試投，發現除了座椅有吃球問題，屋頂上的燈光也會讓球員恐產生眩光。

議員黃瀞瑩實際體驗也發現，過去台灣球場都是室外，比較沒有燈光問題，不過大巨蛋室內球場，燈光若角度沒有處理好，恐會對球員造成眩光影響，尤其守備球員半場打下來，燈光角度不對，都會影響球隊比賽。

另外，議員許淑華質疑，大巨蛋未來會辦國際大型賽事，不過大巨蛋的球員休息室高度嚴重不夠，光櫃子褲子就不能吊著掛，只要190公分以上球員在休息室，動不動就可能撞到頭。

簡舒培質疑，大巨蛋逃生通道靠進出口的座位區，僅一側可逃生，還有大巨蛋12月3日將打亞錦賽，停車場竟還沒拿到許可，交通維持計畫是什麼？要求大巨蛋「必須是安全的大巨蛋」。

何孟樺也批評觀眾席第一排看球會被擋，但體育局卻說那是看啦啦隊的地方，令人傻眼；張志豪今視察發現場地煙塵有點大，要求測試賽之前要解決完成，甚至沿路撿到相當多菸蒂，希望公安要積極把關。

議員徐巧芯要求大巨蛋11月18日的測試賽，應對球員、觀眾、周邊居民做體驗的滿意度調查，包括觀眾端調查是否螢幕夠大？散場逃生、廁所等意見；也要針對球員做球場體驗回饋；周邊居民針對大巨蛋辦的交通影響意見。徐說，這次測試是針對1萬人，非未來全營運的容留上限5萬9833人，如果1萬人不過關，5萬9833人怎麼過關？