某國中段考民代關切送分風波 新北市府下午公布調查結果

新北土城區某國中發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，也成今天國民黨團總質詢焦點。新北市代理市長、副市長劉和然表示，教育非常單純，政治力不能介入是有明文規定，今天教育局已派督學入校調查，秉持毋枉毋縱，下午會公開說明。

新北議會國民黨團今上午聯合質詢，國民黨議員齊喊「政治力退出校園、公布真相」，土樹三鶯選區的議員林金結打頭陣，他強調，今天土城有重大交流道工程動工他都沒有去參加，就是昨天土城某國中爆發喬分數事件後，很多網軍都在影射跟他有關，他用人格「保證不是我」。

林金結說，連民進黨議員卓冠廷都要求市府公布施壓議員，昨有議員跳出來承認，請問教育局是不是那位議員？他也強調，當事人都承認，就應該向社會大眾報告；事件鬧得沸沸揚揚，很多人在影射他，土城、樹林、三峽、鶯歌議員人人自危。

江怡臻表示，現在議員名字有出來，影響到所有小孩，消息傳到其他行政區，淡水、台北家長也有反映學校會不會遭受壓力，該名議員就在預算審查會，教育局是否扛著壓力。

張明文強調，該次段考在17、18日舉辦，當家長對段考成績有疑慮，會召開成績評量委員會，教育局秉持三個原則，法令符不符合，程序周不周延，有沒有照顧學生權益，已帶隊去學校把事實釐清清楚，下午會對外清楚完整說明。

議員王威元也說，他自己也是家長會長，但他孩子這次社會考58分，丟都丟臉死了，但他都沒有去施壓，教育就是講求立足點，如果改成績，要怎麼教育小孩。

劉和然強調，確定不是土樹三鶯的議員，而是鄰近地區，昨天有黃姓議員出來說有關心這件事，他強調，教育是非常單純的，政治力不能介入是有明文規定， 考試制度非常嚴肅，不僅只是呈獻的數字，還有背後還有很多學習結果，如果有疑慮任何人都可以申訴、複查， 今天上午已展開調查，下午就會有結果對外說明。