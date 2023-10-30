快訊

以色列擴大地面行動，但戰事為何無法短期結束？

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

某國中段考民代關切送分風波 新北市府下午公布調查結果

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨議員上午在議場高喊「政治力退出校園、公布真相」。記者葉德正／攝影
國民黨議員上午在議場高喊「政治力退出校園、公布真相」。記者葉德正／攝影

新北土城區某國中發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，也成今天國民黨團總質詢焦點。新北市代理市長、副市長劉和然表示，教育非常單純，政治力不能介入是有明文規定，今天教育局已派督學入校調查，秉持毋枉毋縱，下午會公開說明。

新北議會國民黨團今上午聯合質詢，國民黨議員齊喊「政治力退出校園、公布真相」，土樹三鶯選區的議員林金結打頭陣，他強調，今天土城有重大交流道工程動工他都沒有去參加，就是昨天土城某國中爆發喬分數事件後，很多網軍都在影射跟他有關，他用人格「保證不是我」。

林金結說，連民進黨議員卓冠廷都要求市府公布施壓議員，昨有議員跳出來承認，請問教育局是不是那位議員？他也強調，當事人都承認，就應該向社會大眾報告；事件鬧得沸沸揚揚，很多人在影射他，土城、樹林、三峽、鶯歌議員人人自危。

江怡臻表示，現在議員名字有出來，影響到所有小孩，消息傳到其他行政區，淡水、台北家長也有反映學校會不會遭受壓力，該名議員就在預算審查會，教育局是否扛著壓力。

張明文強調，該次段考在17、18日舉辦，當家長對段考成績有疑慮，會召開成績評量委員會，教育局秉持三個原則，法令符不符合，程序周不周延，有沒有照顧學生權益，已帶隊去學校把事實釐清清楚，下午會對外清楚完整說明。

議員王威元也說，他自己也是家長會長，但他孩子這次社會考58分，丟都丟臉死了，但他都沒有去施壓，教育就是講求立足點，如果改成績，要怎麼教育小孩。

劉和然強調，確定不是土樹三鶯的議員，而是鄰近地區，昨天有黃姓議員出來說有關心這件事，他強調，教育是非常單純的，政治力不能介入是有明文規定， 考試制度非常嚴肅，不僅只是呈獻的數字，還有背後還有很多學習結果，如果有疑慮任何人都可以申訴、複查， 今天上午已展開調查，下午就會有結果對外說明。

議員 教育局 林金結 劉和然 江怡臻

延伸閱讀

曾遭綠營阻擋上不了台 新北代理市長這方式完成報告

相關新聞

中山高康寧街南下匝道通車 汐止上班車潮可望分流

行政院長陳建仁今午到新北市汐止區，主持中山高新設康寧街南下匝道通車儀式。這處匝道下午4點開放行車後，附近用路人將不用經汐...

大巨蛋視察 議員試投球點出有眩光、球員休息室恐撞頭

繼市長蔣萬安上周五開箱大巨蛋，台北市議會教育委員會今也實地視察，議員發現大巨蛋室內球場的屋頂燈光恐「吃球」，讓球員產生眩...

率團取經府中雙城 嘉義市長黃敏惠直呼「新北很厲害」

新北市府中雙城，串連板橋的新板特區與府中舊城，打造城市品牌。嘉義市長黃敏惠今率行政團隊前來參訪，黃敏惠表示，嘉義市將展開...

食品業者未保產品責任險 北市衛生局查獲37件

安心外食是民眾生活最基本訴求，北市衛生局統計，2022年至今年9月查獲未投保「產品責任保險」業者共37件，累積裁罰金額達...

某國中段考民代關切送分風波 新北市府下午公布調查結果

新北土城區某國中發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，也成今天國民黨團總質詢焦點。新北市代理市長、副市長劉...

新北影視朝聖之路 走進「茶金」場景

新北市有繁華都會街景，也有美麗山海自然美景，吸引國內外劇組取景，也帶出行銷城市效益。淡水區長巫宗仁說，淡水全盛時期一年有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。