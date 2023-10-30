流浪胖貓疑遭蛇咬傷 截肢重獲新生找到新主人

新北市動保處8月底接獲民眾通報，在烏來區發現一隻虎斑貓疑似遭蛇咬傷。動保處派員將虎斑貓帶回，發現貓右前掌缺損，需截肢並防止感染才能保住生命，所幸經過手術後，現已由高小姐認養。動保處說，現推出「認養1+1」方案，曾認養犬貓的飼主推薦新飼主認養，可獲多價混合疫苗。

動保處獸醫師李建沛說，犬貓前肢是很敏感的器官，如果受傷後沒好好治療，將連帶影響動物的身心健康。依照醫療中心傷病動物案例分析，前肢的截肢應該至少截到肘關節處，才能避免二次傷害，而且還必須保留足夠的肌肉組織，包覆關節處的骨頭才能避免內部皮膚損傷。

李說，幸好這隻虎斑貓及時截肢，若再晚一點傷口因細菌感染引發敗血症，就可能回天乏術，虎斑貓術後復原良好。醫療中心動保員楊蟬薇指出，醫療中心的犬貓常會因肢體受傷嚴重，須截肢才能維持生命，這時候傷口的術後照顧就非常重要，最怕手術後傷口癒合不良又被動物把縫線舔開，會因細菌感染而化膿壞死，還好虎斑貓按時吃藥術後復原良好。

認養人高小姐表示，之前在烏來山邊就常看到這隻胖虎斑貓，知道他前腳受傷截肢立刻到動保處辦認養，並承諾會給它一個溫暖的家。