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北捷81站有障礙 樓梯扶手缺失最多

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
捷運士林站2號出口完成無障礙坡道設置。圖／台北捷運公司提供
捷運士林站2號出口完成無障礙坡道設置。圖／台北捷運公司提供

台北市建管處這2年多來，勘檢既有建築物無障礙設施，其中勘驗車站共90處，其中81處為捷運車站，結果全數不合格，要求北捷改善。北捷總經理黃清信表示，預計明年1月底就會開始改善，2026年底盡快改善完成。議員許家蓓認為，即便捷運初期路網興建時，尚未頒布「建築物無障礙設施設計規範」，但應配合身障友善，北捷應盡快改善無障礙設施。

議員許家蓓指出，據近年建管處勘檢結果，北捷各車站的無障礙不符規定項目，以「樓梯扶手不符合規定」缺失最多，共35處車站不合格，目前僅改善5處；其次為電梯未設置「下組呼叫鈕」共32處車站不合格，全數皆尚未改善。

議員認為，聯合國2006年通過身心障礙者權利公約，國內並於2014年訂定身心障礙者權利公約施行法，儘管捷運初期路網車站興建，尚未頒布無障礙設施設計規範，當時捷運車站的無障礙設施，都是依捷運局自行訂定的規定設置，但目前無障礙規定與時俱進，也越來越嚴格，且法規溯及既往，捷運公司改善無障礙設施責無旁貸。

北捷總經理黃清信表示，因法令持續修訂，致使捷運車站無障礙設施不合格，預計明年1月底開始，將著手改善，若法令有持續修正也會持續改善。

對於北市府「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」訂有改善期限，車站需於2026年底改善完成，北捷表示，捷運公司有無障礙工作小組，會努力在期限內盡快改善完畢。

捷運 北捷 議員

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