煙火節、燈會 熊讚出錢幫宣傳惹議

台北市吉祥物「熊讚」每年預算約1千萬元，遭質疑行銷預算浮編恐淪小金庫，因今年台灣燈會、台北耶誕節、大稻埕夏日煙火節都另有預算，熊讚卻花近半預算共488萬幫忙宣傳，極不合理。觀傳局表示，只是透過大型活動增加熊讚曝光度，包括燈會以198萬設熊讚專賣店行銷周邊商品，大稻埕夏日節也投入200萬預算規畫互動。

北市觀傳局每年編列城市吉祥物「熊讚」行銷費約1千萬，用在操偶、行銷、網站及辦公室維運等，但議員發現，錢竟挪用其他活動。議員鍾佩玲說，熊讚出席費非市府活動是2萬元、市府辦的活動是一場1萬2千元，但從帳面看，熊讚出席活動，觀傳局僅需支付操偶團隊及拍攝影片費用，約僅120萬。

但是調閱今年吉祥物預算動支情況，發現台灣燈會、台北耶誕節、大稻埕夏日煙火節都不在原編列預算中，熊讚卻花488萬幫助活動宣傳，質疑「熊讚出席費那麼少，出席活動還要自掏腰包幫忙宣傳活動，相當不合理」。

以今年大稻埕夏日煙火節為例，今年煙火節舉辦演唱會編280萬，竟從熊讚的經費支出200萬，甚至宣傳照除了歌手，熊讚連一張圖片都沒有，痛批熊讚預算淪為觀傳局小金庫、提款機，幫主辦方出錢又出力。

北市觀傳局回應，熊讚是台北市吉祥物，肩負對民眾溝通宣傳任務，若為一般民間活動、記者會，主辦方會支付熊讚出席費，但若是市府舉辦的大型活動，會希望一同宣傳行銷熊讚，包括台灣燈會花198萬規畫熊讚專賣店、大稻埕煙火節使用經費200萬設熊讚拍照打卡點等，這些衍生出成本都是用在熊讚身上，希望行銷台北市政、推廣觀光成效，並提高熊讚知名度，非刻意挪用在活動上。

觀傳局也統計，熊讚透過商業授權、代言、出席邀約活動等，也逐步創造台北市的吉祥物經濟，今年截至10月底，授權金歲入約26萬8913元、出席費約14萬4000元，總額約41萬2913元。

議員鍾佩玲也質疑，明年北市城市行銷宣傳費編列2500萬，邀國際人士代言1000萬、國際城市媒體廣告1000萬，熊讚預算只剩500萬，僅過去一半，若熊讚例行公事維護夠支應，是否意味過去預算都浮編？王秋冬回應，城市行銷預算共2500萬，會彈性調整，該做的事一樣會做。