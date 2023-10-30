新北補助原民意外險 4.5萬人受惠

新北市原民局昨舉辦2023國際小米年新北市原住民族聯合文化活動，新北市代理市長、副市長劉和然宣布，從明年起，年滿55歲原住民族長輩可獲健保費補助，約6千多人受惠；15歲以上至65歲原住民也可獲意外險保費補助，約4.5萬人受惠。

原民局表示，為落實健康及高齡友善城市願景，擴大對新北市原住民族人健保的補助，凡設籍新北市滿1年、年滿55歲原住民族人，明年起即能獲得健保補助。

社會局補充，年滿55歲至64歲原住民長者，投保在第3、6類且綜所稅5%以下，市府全額補助每年最高9912元，由市府逕繳保費至健保署；其餘為部分補助者，由社會局寄發通知函，請長者提供郵局或銀行帳戶寄回即可匯款，補助金額為每年3324元至7740元不等。原民局提供設籍新北15歲至65歲原住民族人微型保險，遭逢意外事故時獲得保障，總經費約500萬。

鄰里志工補助 議員促調高

另外，新北市政府每年編列鄰里補助費，補助每名志工3840元，市議員李翁月娥指出，物價飆漲，3840元已經明顯不敷使用，她看過很多鄰里聯誼活動因為經費不足，根本沒人想去，她寧願不要議員每年1200萬元建議款，也該把3840元調高。

民政局長林耀長指出，明年度預算已編列確定，明年會再檢討，在後年預算編列前確定。

新北市有5.6萬名鄰里志工與民防義消人員，市府每年編列2億餘元，補助每名志工3840元，作為相關聯誼費用使用，不管藍、綠還是無黨議員，都強烈建議市府調整經費額度。

「不要吃米不知米價。」李翁月娥說，鄰里志工扮演維護地方環境與治安重要角色，3840元補助費用是依照10年前物價評估訂出的金額，如今通膨已不知漲到哪裡，連基本工資也有調整，市府應研議調整。

林耀長表示，新北市義警民防志工有5萬6500人，市府每年約編列2億1千7000萬元經費，有許多人反映檢討聲音，明年編列2025預算時會納入考量。