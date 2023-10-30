新莊、三重旗艦型幼園 計畫暫緩

新北市公共化幼兒園長期僧多粥少，市府選定板橋浮洲、三重文中、新莊頭前設立旗艦型幼兒園，3園共可招收1452名幼生。除板橋浮洲正進行細部設計，三重文中、新莊頭前都遇地方阻力，計畫暫緩，家長憂心計畫告吹。新北教育局持續與地方溝通，強調會以民意為依歸。

新北市2至5歲幼兒約11.3萬，公私立幼兒園可收托8.8萬人，其中公共化幼兒園有328家，收托約3.4萬人，收托數人不達公共化幼兒園比率4成目標。市府原規畫在板橋浮洲、三重文中、新莊頭前設立旗艦型幼兒園，三重文中因地方期待與地下停車場一起興建，市府考量經費暫緩，新莊頭前旗艦型幼兒園因地方聲音兩極，計畫也卡關，興建遇波折。

議員林秉宥說，當時頭前運動公園規畫蓋防災體驗館與幼兒園，兩處一起做前期評估，後因地方反對防災體驗館設置，導致一同評估的幼兒園也停下來，經詢問教育局表示該處幼兒園計畫暫緩。林說，附近多為住宅區綠地少，民眾盼保留綠地。

林認為，興建幼兒園需2至3億，後續又要委外經營，少子化嚴重且私幼較配合家長延托需求，可預期公幼需求將減少，與其新建幼兒園不如尋找國小閒置空間，針對需求較大的2歲孩子開專班，較符合經濟效益。

議員蔡健棠說，附近家長仍期待蓋幼兒園，讓孩子就近就讀。教育局說年底會提供評估報告，計畫應不至於告吹。

教育局說，112學年度已增設28班公共化幼兒園，增加收托618人，每年會盤整各區、評估學校餘裕空間及公益捐贈回饋空間增設公共化幼兒園，每年至少增設25班、約600人。至於新莊頭前旗艦型幼兒園，因在地民眾多次表達，保留該處公園綠地的需求，本案目前暫緩規畫，相關經費教育局將報中央調整期程，並不影響經費補助。