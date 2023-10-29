新北某國中遭指被「關切」段考加分 議員及校長都出來澄清

新北土城某校發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，新北市議員黃淑君跳出來澄清，僅轉傳家長陳情與教育局說明，並未和校方聯繫。學校也說「議員沒有那麼大的權力」，是照校內現有機制處理，只是委員會初步決策，校方並沒有最終核定。

近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件，引發各界關注。有家長為此私下詢問教師，教師也相當無奈表示，的確有來自校外「建議」，校內因此正處理加分程序。

針對該事件，新北市議員黃淑君表示，土城國中爭議事件，僅轉傳家長陳情意見與教育局協助說明，期間跟校方並無任何聯繫，一切尊重教育局依相關規定辦理。

該校校長嚴正澄清「議員沒有大的權力」，根本沒有外界所說的外力介入，學校本來就有相關機制，讓家長等不同族群的有委員會可以做討論，所以即便有收到家長及學生陳情，還是要透過校內程序做討論。

校長表示，情況是有滿多七年級學生剛進入國中就面對段考，因為學生為數不少，所以委員會也正在討論中，初步討論是說針對未使用黑色墨水作答扣四分，但這只是委員會的決議，還沒有到最終核定。