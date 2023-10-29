快訊

【即時短評】柯文哲不懂國民黨，更不懂郭台銘

創業夢碎收掉生意主因 缺乏客源排名第二最大主因是它

新北某國中遭指被「關切」段考加分 議員及校長都出來澄清

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件，新北市議員黃淑君跳出來澄清。圖／黃淑君提供
近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件，新北市議員黃淑君跳出來澄清。圖／黃淑君提供

新北土城某校發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，新北市議員黃淑君跳出來澄清，僅轉傳家長陳情與教育局說明，並未和校方聯繫。學校也說「議員沒有那麼大的權力」，是照校內現有機制處理，只是委員會初步決策，校方並沒有最終核定。

近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件，引發各界關注。有家長為此私下詢問教師，教師也相當無奈表示，的確有來自校外「建議」，校內因此正處理加分程序。

針對該事件，新北市議員黃淑君表示，土城國中爭議事件，僅轉傳家長陳情意見與教育局協助說明，期間跟校方並無任何聯繫，一切尊重教育局依相關規定辦理。

該校校長嚴正澄清「議員沒有大的權力」，根本沒有外界所說的外力介入，學校本來就有相關機制，讓家長等不同族群的有委員會可以做討論，所以即便有收到家長及學生陳情，還是要透過校內程序做討論。

校長表示，情況是有滿多七年級學生剛進入國中就面對段考，因為學生為數不少，所以委員會也正在討論中，初步討論是說針對未使用黑色墨水作答扣四分，但這只是委員會的決議，還沒有到最終核定。

校長強調，網路上截圖的多是揣測，內容也並不精準，如果說家長參與就是外力真的很奇怪，是導師們有誤解。

近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件。圖／取自臉書「爆料公社二社」
近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件。圖／取自臉書「爆料公社二社」
近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件。圖／取自臉書「爆料公社二社」
近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件。圖／取自臉書「爆料公社二社」
近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件。圖／取自臉書「爆料公社二社」
近期接近國中段考時期，新北土城有所國中卻發生學生家長找議員「關心」要送分事件。圖／取自臉書「爆料公社二社」

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

教育局

延伸閱讀

宛如「毀容」！60年歷史舊板橋車站磚牆又被塗鴉 議員批離譜

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

新北棒球場爆高低差大 無圍欄恐慘摔 議員促改善

挨批外來種清除政策不合格 新北農業局：外來種族群已大幅減少

相關新聞

新北某國中遭指被「關切」段考加分 議員及校長都出來澄清

新北土城某校發生家長找議員「關心」段考要送分事件，引發各界討論，新北市議員黃淑君跳出來澄清，僅轉傳家長陳情與教育局說明，...

新北志工聯誼費3840元 明年擬檢討調整

新北市政府每年編列鄰里補助費，補助每名志工3840元，不過新北市議員李翁月娥指出，物價飆漲，3840元已明顯不敷使用，她...

新北15歲以上原民意外險「多一筆保障」 估4.5萬人受惠

新北原民局今舉辦2023國際小米年新北市原住民族聯合文化活動，新北市代理市長、副市長劉和然今現場宣布，從明年起，年滿55...

北捷81處無障礙均不合格 樓梯扶手缺失最多2026年前改善

聯合國2006年通過身心障礙者權利公約(CRPD)，國內並於2014年將其法制化，訂定身心障礙者權利公約施行法，不過統計...

地方聲音兩極 新莊頭前旗艦型幼兒園計畫暫緩

新北市公共化幼兒園長期僧多粥少，市府，選定板橋浮洲、三重文中新莊頭前設立旗艦型幼兒園，3園共可招收1452名幼生。不過除...

天母萬聖節周邊塞爆 網好奇為何沒捷運？在地人留言曝真相

北市天母地區昨天舉辦萬聖節活動，大批民眾共襄盛舉，周遭交通更是出現大塞車景象，有網友發文討論，「天母為什麼沒有捷運？」認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。