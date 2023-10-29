新北志工聯誼費3840元 明年擬檢討調整

新北市政府每年編列鄰里補助費，補助每名志工3840元，不過新北市議員李翁月娥指出，物價飆漲，3840元已明顯不敷使用，她看過很多鄰里聯誼活動因經費不足根本沒人想去，她寧願不要議員每年1200萬元的建議款，也該把3840元調高。新北市民政局長林耀長指出，明年度預算已編列確定，明年會再檢討，在後年預算編列前確定。

新北市有5.6萬名鄰里志工與民防義消人員，市府每年編列2億餘元，補助每名志工3840元，作為相關聯誼費用使用，不管藍、綠還是無黨議員，都強烈建議市府調整經費額度。

「不要吃米不知米價」不過李翁月娥說，鄰里志工扮演維護地方環境與治安重要角色，3840元這個補助費用是依照10年前物價評估訂出的金額，如今通膨已經不知漲到哪裡，連基本工資也有調整，市府應研議調整相關金額。

李翁也說，現在很多鄰里舉辦的活動都因為經費不足，非常陽春，根本沒有人想去，市府應該檢討調整，才能慰勞到辛苦的志工。

李翁月娥表示，如果民政局錢不夠，市府可以把議員1200萬元建議款都收回去，拜託財政局、主計處去研究，市府很多局處預算也都沒有用完，這些錢不拿出來用，怎麼讓這些志工有信心繼續為民服務？

林耀長表示，新北市目前義警民防志工約有5萬6500人，市府每年約編列2億1千7000萬元經費，確實有許多人反映檢討聲音，明年編列2025預算時，會提出檢討，如何調整會在預算編列前確定。