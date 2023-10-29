新北15歲以上原民意外險「多一筆保障」 估4.5萬人受惠

新北原民局今舉辦2023國際小米年新北市原住民族聯合文化活動，新北市代理市長、副市長劉和然今現場宣布，從明年起，年滿55歲的原住民族長輩可獲健保費補助，約6千多人受惠；15歲以上至65歲的原住民也可免費獲保意外險，預計約4.5萬人受惠。

2023國際小米年新北市原住民族聯合文化活動今在板橋第一運動場登場，現場由族人穿上傳統服飾，跨族群攜手大圍舞，展現台灣原住民多元性。劉和然來到現場參與，感謝族人對於文化傳承的付出，也肯定各族群領袖帶領族人在文化傳承的努力耕耘，現場還設有小米互動區，讓民眾體驗小米脫穗的製作過程。

劉和然也在現場宣布，為展現市長侯友宜對原住民族的照顧，新北將於明年起，由市府負擔55歲以上原住民族長者健保費、15歲以上意外險保費。

原民局表示，凡設籍新北市滿1年、年滿55歲的原住民族人，明年起即能獲得健保補助。社會局補充，年滿55歲至64歲原住民長者，投保在第3、6類且綜所稅5%以下，市府全額補助每年最高9912元，由市府逕繳保費至健保署；其餘為部分補助者，由社會局寄發通知函，請長者提供郵局或銀行帳戶寄回即可匯款，補助金額為每年3324元至7740元不等。

另外，原民局提供設籍新北15歲至65歲原住民族人微型保險，讓他們遭逢意外事故時獲得保障。原民局經建科長王翠瑩說，將參考桃園市方案，提供15歲以上至65歲的原住民意外險保障，遭逢意外身故每人可領20萬、意外失能依照級距最高可領20萬、意外傷害醫療保險金1萬，現已編列明年度預算，但細節需等到招標後，保險金額才會更明確。