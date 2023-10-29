北市放流原生魚 助復育大湖碧湖公園生態

台北市公園處今天表示，持續推動公園生態化，29日分別於大湖荷花池及碧湖九曲橋前放流原生魚，包含高體鰟鮍與台灣石鮒，為使原生魚得以繁殖，也同步放流本土田蚌。

台北市工務局公園處新聞稿指出，持續推動公園生態化，積極復育各類原生動植物，民眾進入公園就能立刻感受到屬於台灣特有的水土氣息，為了避免外來種侵略環境生態，29日分別於大湖荷花池及碧湖九曲橋前放流原生魚。

原生魚分別為俗稱牛屎鯽的高體鰟鮍（Rhodeusocellatus ）與台灣石鮒（Tanakia himantegus），其中台灣石鮒是台灣特有種魚類。

由於這2種原生魚在野外都需要田蚌或石蚌這類雙枚貝才得以繁殖，所以在這次放流活動中也同步放流本土田蚌，期復育雙湖的原生水生動物。

公園處說明，大湖及碧湖公園自去年起開始調查魚類生態資源，並同時移除外來魚種，依去年調查採樣結果，目前雙湖雖然仍有7至9種原生魚種，但數量仍不算多，甚至有部分魚種因為在外來魚種掠食與競爭壓力下，數量岌岌可危。

此外，為了改善湖岸綠化、淨化水質及移除湖中的營養鹽，活動將使用台北盆地原生水生植物，指導民眾親身體驗浮島製作及維護管理，逐步改善碧湖公園水泥化湖岸，並提升湖岸微棲地生物多樣性；同時歡迎民眾加入復育工作，關心兩湖湖域生態。