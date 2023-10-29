地方聲音兩極 新莊頭前旗艦型幼兒園計畫暫緩

新北市公共化幼兒園長期僧多粥少，市府，選定板橋浮洲、三重文中新莊頭前設立旗艦型幼兒園，3園共可招收1452名幼生。不過除板橋浮洲正在細部設計外，三重文中、新莊頭前都遇地方反彈，計畫暫緩，家長憂心計畫告吹。新北教育局說仍與地方溝通、評估中，會以民意為依歸。

新北市2至5歲幼兒約11.3萬，公私立幼兒園可收托8.8萬人，其中公共化幼兒園有328家，收托約3.4萬人，收托數人不達公共化幼兒園比例4成目標。市府原規劃在板橋浮洲、三重文中新莊頭前，設立旗艦型幼兒園，三重文中因地方期待與地下停車場一起興建，市府考量經費暫緩，新莊頭前旗艦型幼兒園因地方聲音兩極，計畫也暫緩，家長憂心計畫告吹。

議員林秉宥說，當時頭前運動公園規畫蓋防災體驗館與幼兒園，兩處一起做前期評估，後因地方反對防災體驗館設置，導致一同評估的幼兒園也停下來，經詢問教育局表示該處幼兒園計畫暫緩。林說，由於附近多為住宅區綠地少，民眾期待能保留綠地，不蓋幼兒園，就算要蓋也不別蓋太大。

林認為，興建幼兒園需2至3億，後續又要委外經營，但現在少子化嚴重且私幼較配合家長延托需求，認為未來公幼需求恐減少，與其新建幼兒園不如尋找國小閒置空間，並針對需求較大的2歲專班開設，較符合經濟效益。

議員蔡健棠則說，附近家長仍期待蓋幼兒園，讓孩子就近就讀。教育局說年底會提供一份評估報告，該計畫應不至於告吹。

新北教育局說，頭前旗艦型幼兒園目前還在溝通，因地方對於幼兒園興建支持度與不支持度各半，尚未有共識。市府會以民意為依歸，尊重地方想法。