快訊

天氣轉濕涼！「除濕機」擺對位置更有效 台電曝省電3撇步：避免耗電做白工！

國1南下桃園路段驚傳國道警車火燒車 原因待查

YCC政策調整也沒用？ 日圓上周貶破150、創33年來新低點 隨時有再破可能 全因這問題

新北：補助原民55歲以上健保 15歲以上意外險

中央社／ 新北29日電

新北市舉辦原住民聯合文化活動，代理市長、副市長劉和然宣布，從113年起，年滿55歲的原住民族長輩可獲健保費補助，15歲以上的原住民青壯年也可獲意外險保費補助。

新北市原住民族聯合文化活動今天在板橋第一運動場舉辦，各族原住民都穿上傳統服飾，透過傳統祭儀的感恩祈福、跨族群攜手大圍舞、原味十足的文化表演。

副市長劉和然表示，新北市舉辦原民聯合文化活動，讓市民更加親近及了解原住民，透過一年一度傳統文化舉辦，也讓大家分享彼此文化特色，語文扎根是文化傳承一部分，祭典過程也是展現文化最好方式，最重要是有許多年輕人的參與。

他也在現場宣布，為展現市長侯友宜對原住民族的照顧，新北將於明年起，55歲以上原住民族長者健保費及15歲以上意外險保費由市府負擔。

原民局表示，市府為落實健康及高齡友善城市願景，擴大對新北市原住民族人健保的補助，從113年起，凡設籍新北市滿1年、年滿55歲的原住民族人即能獲得健保補助。

另外，提供設籍新北15歲至65歲原住民族人遭逢意外事故時獲得保障，辦理原住民族微型保險，發揮保護傘的功能，以穩定族人家庭生活。預估有4萬5000人受惠，總經費約新台幣500萬元。

原民局表示，今天的活動現場除了靜態的文化展區，還有50攤的原住民主題美食文創市集，許多特色美食及創意商品，吸引人潮，讓民眾一次逛好逛滿。

原住民 健保

延伸閱讀

網紅拍片歧視原住民愛喝酒 新北：溝通後下架

桑塔熊邀請好友強勢回歸 新北歡樂耶誕城11月17日開城

曾遭綠營阻擋上不了台 新北代理市長這方式完成報告

殘肢火化可不可 新北殯葬處研擬最快明年施行

相關新聞

北捷81處無障礙均不合格 樓梯扶手缺失最多2026年前改善

聯合國2006年通過身心障礙者權利公約(CRPD)，國內並於2014年將其法制化，訂定身心障礙者權利公約施行法，不過統計...

天母萬聖節周邊塞爆 網好奇為何沒捷運？在地人留言曝真相

北市天母地區昨天舉辦萬聖節活動，大批民眾共襄盛舉，周遭交通更是出現大塞車景象，有網友發文討論，「天母為什麼沒有捷運？」認...

「熊讚」煙火節燈會出了快400萬 議員疑：變觀傳局小金庫？

北市觀傳局編列城市吉祥物「熊讚」行銷預算約1000萬元，用在操偶、行銷、網站及辦公室維運等，但議員發現，錢竟挪用其他活動...

地方聲音兩極 新莊頭前旗艦型幼兒園計畫暫緩

新北市公共化幼兒園長期僧多粥少，市府，選定板橋浮洲、三重文中新莊頭前設立旗艦型幼兒園，3園共可招收1452名幼生。不過除...

歷經8年等待終落成啟用 樹林山佳市民活動中心融入地景

新北樹林山佳地區一帶長期缺乏里民活動空間，經不少民眾多年反映，山佳市民活動中心今終於落成啟用，2層樓建築融入現有綠地及鹿...

同志遊行侯、柯、郭都缺席 北市府副市長、局長參加

北市今同志遊行，估15.3萬人上街，總統參選人侯柯郭都缺席，台北市長蔣萬安參加天母萬聖節活動，同志遊行由副市長林奕華和社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。