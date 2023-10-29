新北：補助原民55歲以上健保 15歲以上意外險

新北市舉辦原住民聯合文化活動，代理市長、副市長劉和然宣布，從113年起，年滿55歲的原住民族長輩可獲健保費補助，15歲以上的原住民青壯年也可獲意外險保費補助。

新北市原住民族聯合文化活動今天在板橋第一運動場舉辦，各族原住民都穿上傳統服飾，透過傳統祭儀的感恩祈福、跨族群攜手大圍舞、原味十足的文化表演。

副市長劉和然表示，新北市舉辦原民聯合文化活動，讓市民更加親近及了解原住民，透過一年一度傳統文化舉辦，也讓大家分享彼此文化特色，語文扎根是文化傳承一部分，祭典過程也是展現文化最好方式，最重要是有許多年輕人的參與。

他也在現場宣布，為展現市長侯友宜對原住民族的照顧，新北將於明年起，55歲以上原住民族長者健保費及15歲以上意外險保費由市府負擔。

原民局表示，市府為落實健康及高齡友善城市願景，擴大對新北市原住民族人健保的補助，從113年起，凡設籍新北市滿1年、年滿55歲的原住民族人即能獲得健保補助。

另外，提供設籍新北15歲至65歲原住民族人遭逢意外事故時獲得保障，辦理原住民族微型保險，發揮保護傘的功能，以穩定族人家庭生活。預估有4萬5000人受惠，總經費約新台幣500萬元。

原民局表示，今天的活動現場除了靜態的文化展區，還有50攤的原住民主題美食文創市集，許多特色美食及創意商品，吸引人潮，讓民眾一次逛好逛滿。