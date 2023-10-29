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天母萬聖節周邊塞爆 網好奇為何沒捷運？在地人留言曝真相

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
每年一次天母萬聖節吸引大批人潮，周邊塞爆，有網友好奇為何天母不蓋捷運？圖／取自「靠杯天母幫」臉書
每年一次天母萬聖節吸引大批人潮，周邊塞爆，有網友好奇為何天母不蓋捷運？圖／取自「靠杯天母幫」臉書

北市天母地區昨天舉辦萬聖節活動，大批民眾共襄盛舉，周遭交通更是出現大塞車景象，有網友發文討論，「天母為什麼沒有捷運？」認為天母長者只能搭公車活動很不方便，有其他網友點出關鍵，除了地質上有疑慮，天母醫院、百貨公司生活機能方便，若要到捷運站可以用Ubike，在地人不會覺得不方便。

一名網友在臉書「靠背天母幫」發文表示，天母士林高齡化的比例也特別高，公車也是出入天母選項，「每回從公車外看見滿座的公車，老人家搭上公車，沒有座位可坐，只能搖搖晃晃地站著，便感到擔憂。」認為天母地區應該可評估蓋捷運。

網友指出，一年一次的萬聖節沒有捷運，大家還是前方百計的開車、搭公車擁進來，沒有因為不方便而放棄前往，有人說捷運會破壞原有居住生態真的是想太多，一個地區商業能不能成形，捷運或許助力之一，但還要周邊環境總總的配合，才能整個大改造。

網友舉例，永春、後山埤、麟光、辛亥、奇岩、復興崗、忠義等，白天上班車站沒什麼人進出，捷運若在天母設站，很大的可能也會是這樣，因為本來的生態就已經被定型了，很難有大的改變，因為最好的時機已經過了。

網友說，若要逛商圈，一定是去信義商圈有寬敞的香榭大道，十幾間百貨公司、電影院、餐廳等。就算天母有捷運了，外地人也不會選擇天母，因為吸引力不足，聚落難以支持商業活動，「反倒是替天母老人家在交通出入上感到可惜。」

貼文一出引起不小討論，有網友認同「上下班尖峰時忠誠路、中山北路等路段的交通也會加順暢」、「其實天母居民反對捷運是謠言」、不過也有在地人點出不蓋捷運真正原因，「天母的老人才是不想要捷運的人」、「有Ubike很方便啊，公車到捷運站也很方便啊」、「忠誠路一帶是軟濘土層」、「一句話就是不想被吵啦」。

天母 捷運

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