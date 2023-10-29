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歷經8年等待終落成啟用 樹林山佳市民活動中心融入地景

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
樹林區山佳市民活動中心今舉辦落成啟用典禮，新北民政局、樹林區公所、在地里民及民代都開心到場參與。記者李成蔭／攝影
樹林區山佳市民活動中心今舉辦落成啟用典禮，新北民政局、樹林區公所、在地里民及民代都開心到場參與。記者李成蔭／攝影

新北樹林山佳地區一帶長期缺乏里民活動空間，經不少民眾多年反映，山佳市民活動中心今終於落成啟用，2層樓建築融入現有綠地及鹿角溪地景，內部也空間寬敞，方便民眾相聚與活動，周邊4里逾1萬7000里民受惠。

外觀以抿石子塑出細膩質感，內部空間則採不落柱裝潢，留設最寬敞使用空間，預計可嘉惠周邊山佳里、中山里、東山里、北園里等逾1萬7,000里民，提升地方文化氣息以及凝聚社區向心力。

樹林區山佳市民活動中心今舉辦落成啟用典禮，民政局長林耀長、樹林區長洪崇璉、回饋金委員、在地民意代表及里長張進宗等共同揭牌。現場熱鬧滾滾，張進宗與里民們一同準備湯圓與麻糬和大家分享喜悅，里民殷盼多年，終於有了集會、研習及舉辦活動的場所。

林耀長表示，山佳里原有集會所2015年因配合鹿角溪整治工程而拆除，歷經各單位多年檢討規畫，並由環保局回饋金、民政局及內政部補助支應工程經費 5738萬元，讓活動中心能順利興建落成，民眾可以常聚會、話家常。

樹林區長洪崇璉表示，山佳市民活動中心為地上2層之建物，總樓地板面積為150坪，活動中心周圍保留既有大樹，提供遮蔽處，內部大面開窗，增加內外互動，並採不落柱裝潢，留設最寬敞使用空間，可以開設多元課程，讓市民運動、跳舞，也可做為銀髮俱樂部。

洪崇璉提到，中心設有電梯方便老人家及行動不便者進出，還有性別友善廁所、獨立哺乳室等。建物前臨鹿角溪，溪中有許多魚游來游去，還有門前步道供民眾賞魚休憩空間。

立委蘇巧慧指出，山佳里、鹿角溪附近區域長期缺乏足夠空間讓里民舉辦活動，2019年經時任議員陳世榮反映，她立刻與在地里長簡炎輝、時任里長許建強和區公所攜手合作，除加速國有地取得過程，同時爭取中央前瞻基礎建設補助，由內政部挹注800萬元挹注工程經費，並在2021年完成決標。

蘇巧慧表示，這次中央與地方共同合作，讓里民有新空間可使用，也感謝「樹林區公所垃圾處理場營運回饋金委員會」（焚化爐回饋金委員會）同心挹注回饋金，提供建設經費。

民政局補充，活動中心預計可嘉惠周邊山佳里、中山里、東山里、北園里等逾1萬7000里民，提升地方文化氣息以及凝聚社區向心力。周邊還有山佳鐵道地景公園和鹿角溪公園，豐富的鐵道文化及生態，可漫步行旅。

樹林區山佳市民活動中心今舉辦落成啟用典禮，新北民政局、樹林區公所、在地里民及民代都開心到場參與。記者李成蔭／攝影
樹林區山佳市民活動中心今舉辦落成啟用典禮，新北民政局、樹林區公所、在地里民及民代都開心到場參與。記者李成蔭／攝影

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